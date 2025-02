Kylian Mbappé : La question qui l’oblige à se fâcher !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, Patrice Evra avait tenu des propos très forts à l’égard de Kylian Mbappé. Ne comprenant pas qu’on puisse comparer le joueur du Real Madrid aux meilleurs joueurs de l’histoire, l’ancien Mancunien n’avait pas hésité à le faire savoir. Et voilà qu’une nouvelle question sur Mbappé l’a agacé.

A 26 ans, Kylian Mbappé fait-il partie des meilleurs joueurs du monde ? Patrice Evra n’est pas forcément de cet avis. Ainsi, récemment, l’ancien international français faisait notamment savoir : « Pour moi, quand vous commencez à dire que c’est le meilleur joueur du monde ou l’un des meilleurs, je l’ai déjà, il n’arrive même pas à la cheville de Papin. Qu’on ne compare jamais Mbappé à Thierry Henry. Qu’on le compare jamais. Vous avez crée ce produit ».

« Déjà la question me fâche »

Pour Carré, Patrice Evra a été interrogé sur la place de Kylian Mbappé dans l’histoire du football français. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a pas apprécié. « Où je place Mbappé dans la hiérarchie des plus grands joueurs français ? Déjà la question me fâche. C’est cette comparaison qui quand je vais dire les choses, les gens vont dire que je n’aime pas Mbappé. Mais comment tu ne peux pas aimer Mbappé si tu es un amoureux du football ? Mais moi c’est les comparaisons. J’ai joué dans la golden génération, avec les Zizou, Ronaldinho, R9, Messi, Cristiano. Aujourd’hui, pour que je compare Mbappé à ces gens-là, il faut qu’il me fasse 10 ans au Real Madrid, où il gagne 5 Ligue des Champions, 2-3 Ballon d’Or », a d’abord répondu Evra.

« Je sais ce que je pense de Mbappé »

Il a ensuite poursuivi sur Kylian Mbappé : « Il a le talent pour le faire mais aujourd’hui, je trouve que Mbappé c’est grave ce qu’on lui fait. Mbappé se gratte le nez, pourquoi il s’est gratté le nez comme ça. C’est trop, laissez le tranquille. Mais aujourd’hui, je parle à ceux qui ont commencé à jouer à la Playstation 5, qui ne comprennent rien, et qui, dès que je parle, vont dire que je suis jaloux de Mbappé, les gars je m’en fous. Je sais ce que je pense de Mbappé ».