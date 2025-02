Kylian Mbappé réagit après le scandale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis ce samedi soir, l’Espagne ne parle que d’une chose : le tacle reçu par Kylian Mbappé qui n’a pas été sanctionné par un carton rouge. La polémique a éclaté donc de l’autre côté des Pyrénées et après la rencontre face à l’Espanyol Barcelone, El Chiringuito n’a pas manqué de filmer la réaction de l’attaquant du Real Madrid à propos ce scandale. Et celle-ci en dit long…

La catastrophe n’était visiblement pas loin pour Kylian Mbappé au moment d’être taclé par derrière Carlos Romero. « C'est l'un des pires tacles que j'ai vus ces dernières années, parce qu'il peut vous envoyer à la retraite », a assuré Eduardo Iturralde Gonzalez. Tout va bien finalement pour l’attaquant du Real Madrid, mais la polémique a éclaté étant donné que le joueur de l’Espanyol Barcelone n’a pas été sanctionné d’un carton rouge.

La réaction de Mbappé

Et qu’en pense Kylian Mbappé de cette affaire ? Au moment de quitter le stade de l’Espanyol Barcelone, le joueur du Real Madrid a été assailli de questions pour savoir si c’était rouge ou non sur le tacle. Filmé par El Chiringuito, Mbappé a d’abord réagi en faisant un petit signe de la tête, puis en mimant le fait de ne pas pouvoir parler.

🤐 ¡El GESTO de MBAPPÉ lo dice todo!



😒 La mueca del francés, al ser preguntado por la entrada de Carlos Romero (jugador del Espanyol).



📹 @marccnunezz pic.twitter.com/ix9t6LBQ2o — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 1, 2025

« Je l'ai arrêté du mieux que j'ai pu »

Auteur du tacle sur Kylian Mbappé, Carlos Romero a lui en revanche parlé. Le joueur de l’Espanyol Barcelone a alors expliqué : « Je savais qu'il était impossible d'arrêter Kylian dans la course, je l'ai arrêté du mieux que j'ai pu, c'était un peu moche, je n'ai pas aimé et je me suis excusé, ça reste là et c'est tout ».