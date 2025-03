Real Madrid : Le nouveau malaise qui va régaler Mbappé !

La rédaction

Antoine Griezmann traverse une période difficile avec l'Atlético Madrid, n’ayant marqué qu’un but lors de ses 11 derniers matchs. Ses prestations décevantes, dont la défaite contre Getafe, inquiètent les fans. Le Français semble fatigué, sans éclat, et en manque de confiance. Ce malaise pourrait profiter à Kylian Mbappé et au Real Madrid.

Si Antoine Griezmann réalise une bonne saison dans l'ensemble avec l'Atlético Madrid, il traverse actuellement une période assez compliquée. Le Français a marqué seulement un but sur ses 11 derniers matchs de championnat, et sa dernière prestation face à Getafe n'a pas rassuré les supporters des Colchoneros. Une défaite 2-1 qui permet au Real Madrid et à Kylian Mbappé de passer devant et qui relègue l’Atlético à la 3e place du podium.

Un Griezmann «fatigué et sans étincelle»

Ces performances décevantes de Griezmann ne passent pas inaperçues en Espagne. Relevo écrit d’ailleurs à propos du Français :

«L’Atlético de Madrid a besoin du meilleur Griezmann pour vaincre le Real Madrid. Le Français traverse le pire moment de la saison, au moment où son équipe a le plus besoin de lui. Les matchs contre Madrid au Bernabéu et contre Getafe au Colisée n’ont pas plu aux fans, qui voient à quel point le Français est loin de ce qu’il était il y a quelques mois.»

« En additionnant les neuf matchs disputés entre février et mars, Griezmann n’a touché que dix ballons dans la surface adverse. Très peu de menace. Et il montre des signes de fatigue, de manque d’étincelles et de confiance. Aucun duel ou dribble tenté, 0 sur 4 dans les centres, à la recherche de la première passe la plus facile… » décrit quant à lui, le quotidien ibérique AS.

Le match retour face à Mbappé

L'Atlético Madrid s'était déplacé la semaine dernière au Santiago Bernabéu pour les 1/8e de finale de la Ligue des champions. Ce match avait vu le Real Madrid de Kylian Mbappé s’imposer 2-1. Rien n'est encore perdu pour l'Atlético, qui recevra le Real Madrid ce mercredi pour le match retour. Les Colchoneros auront besoin d'un Griezmann des grands soirs pour renverser la tendance.