Doué à l'OM : L'annonce choc de Pierre Ménès !

Thomas Bourseau
-
Rédacteur
Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un duel de frères pendant les Clasico entre le PSG et l'OM ? C'est le souhait affiché par un internaute sur X, réclamant le transfert de Guéla Doué à l'Olympique de Marseille. Ce qui opposerait l'international ivoirien à son jeune frère Désiré du PSG. Néanmoins, Pierre Ménès a mis les pieds dans le plat, calmant son monde.

Après avoir joué ensemble au Stade Rennais, les frères Doué pourraient-ils devenir des ennemis en prenant part au Clasico entre le PSG et l'OM ? DésiDoué a déjà vécu cette sensation à diverses reprises puisqu'il a rejoint le Paris Saint-Germain en août 2024. Pour sa part, Guéla Doué n'est pas un (encore) un joueur de l'Olympique de Marseille.

«J'ai bien réfléchi, je veux absolument Guéla Doué à l'OM»

Et pourtant, témoignant de ses performances avec la Cote d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des nations, l'internaute @Nizar_TF a publié le post suivant sur son compte X : « J'ai bien réfléchi, je veux absolument Guéla Doué à l'OM ».

«Si tu as 25M€, c'est le prix»

Une requête de transfert indirectement soumise au tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia, respectivement président et directeur du football de l'OM, qui n'a pas laissé indifférent Pierre Ménès. L'ancien consultant de Canal+ a directement répondu à l'internaute en question avec un discours qui pourrait refroidir ses ardeurs. « Si tu as 25M€, c'est le prix. Strasbourg a refusé 20M€ de l'AC Milan cet été ». Le ton est donné.

