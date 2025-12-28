Doué à l'OM : L'annonce choc de Pierre Ménès !

Un duel de frères pendant les Clasico entre le PSG et l'OM ? C'est le souhait affiché par un internaute sur X, réclamant le transfert de Guéla Doué à l'Olympique de Marseille. Ce qui opposerait l'international ivoirien à son jeune frère Désiré du PSG. Néanmoins, Pierre Ménès a mis les pieds dans le plat, calmant son monde.
Après avoir joué ensemble au Stade Rennais, les frères Doué pourraient-ils devenir des ennemis en prenant part au Clasico entre le PSG et l'OM ? Désiré Doué a déjà vécu cette sensation à diverses reprises puisqu'il a rejoint le Paris Saint-Germain en août 2024. Pour sa part, Guéla Doué n'est pas un (encore) un joueur de l'Olympique de Marseille.
«J'ai bien réfléchi, je veux absolument Guéla Doué à l'OM»
Et pourtant, témoignant de ses performances avec la Cote d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des nations, l'internaute @Nizar_TF a publié le post suivant sur son compte X : « J'ai bien réfléchi, je veux absolument Guéla Doué à l'OM ».
«Si tu as 25M€, c'est le prix»
Une requête de transfert indirectement soumise au tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia, respectivement président et directeur du football de l'OM, qui n'a pas laissé indifférent Pierre Ménès. L'ancien consultant de Canal+ a directement répondu à l'internaute en question avec un discours qui pourrait refroidir ses ardeurs. « Si tu as 25M€, c'est le prix. Strasbourg a refusé 20M€ de l'AC Milan cet été ». Le ton est donné.