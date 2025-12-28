PSG : «Leur sauter à la gueule», il se lâche sur Dembélé et Kvaratskhelia !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 31 mai dernier, lors de la finale de la Ligue des Champions, l’Inter n’a jamais réussi à contenir les assauts du PSG qui a écrasé son adversaire. Ancien de la maison et ayant commenté cette rencontre légendaire, Antoine Kombouaré pensait que la formation italienne allait tenter de faire déjouer certaines stars comme Ousmane Dembélé ou Khvicha Kvaratskhelia.

Vainqueur de la première Ligue des Champions de son histoire en mai dernier, le PSG n’a laissé aucune chance à l’Inter. Ayant parfaitement appliqué le plan de jeu réclamé par Luis Enrique, les Parisiens ont totalement asphyxié la formation italienne. Certains joueurs comme Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia ont brillé de par leur engagement, mais aussi leur capacité à harceler l’adversaire.

« Dembélé, comme Kvaratskhelia, n’attendaient que ça pour leur sauter à la gueule » Commentateur de ce match sur M6, Antoine Kombouaré ne s’attendait pas à un tel déroulé de la rencontre. « Il n’y avait que 2-0. Et je me suis dit que leur coach Inzaghi allait forcément changer un truc : l’Inter avait passé son temps à relancer très court alors que Dembélé, comme Kvaratskhelia, n’attendaient que ça pour leur sauter à la gueule », raconte l’ancien joueur et entraîneur du PSG.