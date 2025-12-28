Guardiola : Le plan drague au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain dispose de ce qui se fait de mieux en 2025 en attaque et au milieu de terrain en attestent les 1ère et 3ème places d'Ousmane Dembélé et de Vitinha au classement du Ballon d'or. Sous les ordres de Luis Enrique, Vitinha s'éclate, mais ne serait pas contre vivre une expérience professionnelle avec Pep Guardiola.

Pep Guardiola est une référence du poste d'entraîneur. Que ce soit avec le FC Barcelone, le Bayern Munich ou encore Manchester City, le technicien espagnol a toujours gagné partout où il est passé. L'ex-milieu de terrain du Barça et de la Roma entre autres fascine les observateurs et même ses propres joueurs qui restent tous bouches bées par sa vision et philosophie de jeu.

«Je serais très curieux d'être entraîné par lui» Les adversaires de ses équipes aussi ont du respect pour Pep Guardiola. C'est notamment le cas de Vitinha. Ayant affronté son Manchester City lorsqu'il fut à Wolverhampton ou plus récemment avec le PSG, le 3ème du Ballon d'or 2025 est passé aux aveux lors d'une entrevue avec A Bola. Etre entraîné par Guardiola, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain ne dirait pas non. « Pour être cohérent, je dirais Guardiola. Son style est très similaire à celui de Luis Enrique, il a la même philosophie, et c'est pourquoi je serais très curieux d'être entraîné par lui ».