Transfert au PSG : Guardiola passe un coup de fil, c’est signé !

Le Paris Saint-Germain a pris la température dans le feuilleton Erling Braut Haaland avant que ce dernier ne se décide à signer en faveur de Manchester City au printemps 2022. Bien que Leonardo et le défunt Mino Raiola avaient une relation étroite, l’appel téléphonique avec Pep Guardiola a tout changé. Il raconte tout à Alan Shearer.

Le transfert d’Erling Braut Haaland à Manchester City s’est fait en deux temps. Dès le printemps 2021, le regretté Mino Raiola multipliait les rendez-vous avec des dirigeants de clubs européens tels que le FC Barcelone et le Real Madrid. L’Équipe confiait à l’époque que le comité directeur du PSG gardait un œil avisé sur l’évolution du dossier puisque son défunt agent et Leonardo, ex-directeur sportif, entretenait des liens étroits.

«J'ai été intrigué par l'idée de faire partie de l'histoire en signant» Finalement, ce n’est qu’un an plus tard qu’Haaland quittait le Borussia Dortmund pour rejoindre Pep Guardiola chez les Skyblues. Le PSG et les autres clubs qui courtisaient le Norvégien partaient avec un retard conséquent. Et ce, en raison du courant qui est immédiatement passé entre les deux hommes au vu des propos tenus par Erling Braut Haaland en interview avec Gary Lineker et Alan Shearer pour The Rest is football. « Lorsque cette opportunité à Manchester City s'est présentée avec Pep Guardiola, j'ai été intrigué par l'idée de faire partie de l'histoire en signant. Finalement, cela a fonctionné, comme je m'y attendais. Jusqu'à présent, tout s'est très bien passé. Le timing est vraiment important. Quand je suis arrivé à City, ils avaient besoin d'un attaquant, c'est ce qui m'a motivé. Pep jouait un peu sans attaquant, il adore garder le ballon. Je me disais : « Imaginez que j'arrive, qu'Ederson envoie le ballon derrière la défense, que je cours et que je marque »».