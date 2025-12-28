Zinedine Zidane a signé, l’improbable clause révélée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 1996, alors aux Girondins de Bordeaux, Zinedine Zidane quittait la France pour poursuivre sa carrière de joueur du côté de l’Italie. En effet, à cette époque, le milieu offensif était alors transféré à la Juventus pour ce qui représentait à l’époque 5M€. Zizou a ainsi rejoint la Vieille Dame, paraphant à cette occasion un contrat avec des clauses particulières.

Après l’AS Cannes et les Girondins de Bordeaux, c'est donc à la Juventus que Zinedine Zidane a évolué en tant que joueur. Présent en Italie pendant 5 saisons, le Français était arrivé en 1996, lui qui a ensuite rejoindre le Real Madrid. Du côté de Turin, Zidane a vécu de très beaux moments comme notamment son Ballon d’Or remporté en 1998. De quoi lui valoir alors un très beau cadeau de la Juventus.

« Si je remportais le Ballon d'Or dans les cinq ans, le club m'offrirait une Ferrari » Champion du monde avec l’équipe de France en 1998, Zinedine Zidane a donc remporté le Ballon d’Or dans la foulée. Ce qui a alors activé une clause dans son contrat avec la Juventus. En effet, dans une interview passée qui a été rapportée par Alfredo Pedulla, Zizou raconte : « Je suis arrivé à la Juventus en 1996, et une clause spéciale figurait dans mon contrat : si je remportais le Ballon d'Or dans les cinq ans, le club m'offrirait une Ferrari ».