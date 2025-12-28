Zinedine Zidane a signé, l’improbable clause révélée !

En 1996, alors aux Girondins de Bordeaux, Zinedine Zidane quittait la France pour poursuivre sa carrière de joueur du côté de l’Italie. En effet, à cette époque, le milieu offensif était alors transféré à la Juventus pour ce qui représentait à l’époque 5M€. Zizou a ainsi rejoint la Vieille Dame, paraphant à cette occasion un contrat avec des clauses particulières.
Après l’AS Cannes et les Girondins de Bordeaux, c'est donc à la Juventus que Zinedine Zidane a évolué en tant que joueur. Présent en Italie pendant 5 saisons, le Français était arrivé en 1996, lui qui a ensuite rejoindre le Real Madrid. Du côté de Turin, Zidane a vécu de très beaux moments comme notamment son Ballon d’Or remporté en 1998. De quoi lui valoir alors un très beau cadeau de la Juventus.
« Si je remportais le Ballon d'Or dans les cinq ans, le club m'offrirait une Ferrari »
Champion du monde avec l’équipe de France en 1998, Zinedine Zidane a donc remporté le Ballon d’Or dans la foulée. Ce qui a alors activé une clause dans son contrat avec la Juventus. En effet, dans une interview passée qui a été rapportée par Alfredo Pedulla, Zizou raconte : « Je suis arrivé à la Juventus en 1996, et une clause spéciale figurait dans mon contrat : si je remportais le Ballon d'Or dans les cinq ans, le club m'offrirait une Ferrari ».
« La Juventus, sans tarder, a tenu sa promesse »
Et comme prévu, Zinedine Zidane a reçu sa Ferrari de la part de la Juventus. « En 1998, j'ai gagné le Ballon d'Or, et la Juventus, sans tarder, a tenu sa promesse », a ainsi poursuivi l’ancien Turinois.