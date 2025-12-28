72M€ : Des phénomènes au PSG, c'est le feu sur le mercato !

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique n'hésite pas à faire confiance aux titis du club. Très en vue ces derniers mois, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou ont même vu leur prix gonfler. A eux trois, ils valent désormais 72M€ au total, contre 43M€ auparavant.
A la fin de la saison 2022-2023, Luis Enrique a pris la place de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Avec le départ de Kylian Mbappé le 1er juillet 2024, le coach espagnol a décidé de construire un groupe jeune et solide, plutôt que de s'offrir une nouvelle superstar pour en faire sa tête de gondole.
Pour appliquer au mieux sa nouvelle philosophie, le PSG de Luis Enrique accorde de plus en plus de temps de jeu aux cracks issus du centre de formation, notamment à Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et à Quentin Ndjantou. D'ailleurs, ces trois pépites du PSG ont vu leur valeur marchande augmenter grâce à leurs performances récentes.
A en croire Transfermarkt, Senny Mayulu a vu son prix passer de 25 à 40M€. De son côté, Ibrahim Mbaye vaut 25M€, alors qu'il valait 15M€ précédemment. Enfin, Quentin Ndjantou est passé de 3 à 7M€. La valeur marchande des trois phénomènes du PSG avoisine donc 72M€ au total, contre 43M€ auparavant, soit une hausse de 19M€.