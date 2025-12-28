72M€ : Des phénomènes au PSG, c'est le feu sur le mercato !

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique n'hésite pas à faire confiance aux titis du club. Très en vue ces derniers mois, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou ont même vu leur prix gonfler. A eux trois, ils valent désormais 72M€ au total, contre 43M€ auparavant.

A la fin de la saison 2022-2023, Luis Enrique a pris la place de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Avec le départ de Kylian Mbappé le 1er juillet 2024, le coach espagnol a décidé de construire un groupe jeune et solide, plutôt que de s'offrir une nouvelle superstar pour en faire sa tête de gondole.

PSG : Mayulu vaut 40M€ Pour appliquer au mieux sa nouvelle philosophie, le PSG de Luis Enrique accorde de plus en plus de temps de jeu aux cracks issus du centre de formation, notamment à Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et à Quentin Ndjantou. D'ailleurs, ces trois pépites du PSG ont vu leur valeur marchande augmenter grâce à leurs performances récentes.