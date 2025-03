Grosse panique pour Mbappé ?

La rédaction

Malgré un nouveau but et une victoire face au Rayo Vallecano, le comportement de Kylian Mbappé inquiète en Espagne. Son langage corporel, jugé plus fermé, interroge les observateurs, qui estiment qu’il a «perdu son sourire» sur le terrain. Par ailleurs, sa relation avec Vinicius Jr serait moins harmonieuse qu’annoncée, ce qui pourrait impacter le jeu du Real Madrid.

Ce dimanche, le Real Madrid affrontait le Rayo Vallecano. Les Merengues se sont imposés 2-1 grâce à des buts de Kylian Mbappé et Vinicius Jr et ont pu recoller au FC Barcelone en tête du classement. Mais si Mbappé s'est encore montré décisif (pour la 18ᵉ fois en championnat cette saison), son comportement interroge et inquiète en Espagne.

Mbappé a «perdu son sourire»

La presse espagnole explique qu’un problème existe avec le langage corporel de Mbappé. Sur Radio Marca, on peut entendre que l’attaquant du Real Madrid aurait «cessé de s’amuser sur le terrain» et «perdu son sourire».

D’autres journalistes de l’émission rapportent que Mbappé semblerait «plus condescendant et les autres de devant moins généreux».

«Au-delà du fait qu’il se soit énervé, ce que je perçois, c’est que Mbappé a cessé d’être ce type amusant, qui prenait même bien les occasions manquées. Son langage gestuel est celui de quelqu’un de mécontent», explique Miguel Ángel Toribio.

«Je suis sceptique quant à sa célébration après le but. Le langage gestuel de Mbappé est amer et ce n’était pas comme ça avant. Il faut se demander pourquoi il a changé comme ça», explique-t-on sur Radio Marca.

Le malaise Vinicius - Mbappé

Ce n’est pas le seul problème qui entoure Kylian Mbappé au Real Madrid. D’après la Cadena Ser :

«Vinicius et Mbappé ne s’entendent pas aussi bien qu’il y paraît. Ils sont à un moment délicat de leur relation. Et cela rejaillit sur le jeu de l’équipe. Ce ne sont pas des rivaux, ce ne sont pas des ennemis, ils ne se détestent pas, mais j’ai l’impression qu’ils nous vendent une fraternité qui n’existe pas.»