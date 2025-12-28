Transfert à 25M€ : Coup de théâtre au PSG !

Amadou Diawara

Lors du mercato hivernal 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 20M€ pour arracher Lucas Beraldo à São Paulo. Deux ans plus tard, l'international brésilien pourrait faire ses valises. En effet, le défenseur de 22 aurait des envies d'ailleurs. En cas de vente de Lucas Beraldo, le PSG ne devrait pas faire de plus-value.

Tombé sous le charme de Lucas Beraldo, le PSG a bouclé son transfert le 1er janvier 2024. En effet, le club de la capitale a fait plier la direction de São Paulo grâce à une offre à hauteur de 20M€.

PSG : Le prix de Lucas Beraldo a baissé A la peine depuis le début de cette saison, Lucas Beraldo n'arrive pas à enchainer les titularisations sous la houlette de Luis Enrique. A tel point que selon certaines rumeurs, l'international brésilien souhaiterait quitter le PSG. Toutefois, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi ne s'en mettra pas plein les poches en cas de vente de Lucas Beraldo.