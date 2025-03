Du jamais vu, Mbappé prépare une folie !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé (26 ans) s’est acclimaté avec le temps au Real Madrid. Et il se trouve que le champion du monde tricolore ait trouvé son rythme de croisière statistiquement parlant. Au point où Mbappé est parvenu à battre un record de plusieurs décennies de Michel Platini. Au vu de sa forme actuelle, il pourrait même faire mieux que son meilleur bilan personnel datant de la saison passée…

Après 10 ans à faire les beaux jours de l’AS Nancy-Lorraine et de l’ASSE, Michel Platini s’en allait vivre la dolce vita de l’autre côté des Alpes en s’installant à Turin à l’été 1982. Pendant 5 années, le milieu de terrain offensif a brillé à la Juventus en inscrivant plus de 100 buts dont 28 réalisations dès son premier exercice sous les couleurs bianconeri.

Mbappé met un terme au record de Platini vieux de 42 ans !

Le record de buts de Michel Platini pour son premier exercice dans un des quatre autres grands championnats européen en dehors de la France aura tenu 42 ans… jusqu’à ce que Kylian Mbappé quitte le PSG après son septennat dans la capitale afin de s’exiler en Espagne. Au Real Madrid, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a fait trembler les filets pour la 29ème fois depuis le coup d’envoi de la saison sous la tunique merengue. De quoi lui permettre d’établir un nouveau record pour un Français au cours de son premier exercice à l’étranger comme StatsduFoot l’a révélé sur X ces dernières heures.

44 buts pour Mbappé l’année dernière : un record bientôt battu cette saison ?

Mais ce ne serait pas tout. Kylian Mbappé a démontré un réalisme hors pair la saison dernière au PSG en empilant 44 buts toutes compétitions confondues et ce, quand bien même son temps de jeu ait été réduit au cours de la seconde moitié de saison par son ancien entraîneur Luis Enrique. Ce fut le meilleur bilan statistique de sa carrière. Avec 29 buts marqués et le fait que le Real Madrid soit toujours engagé dans chacune des compétitions, Mbappé pourrait battre le record qu’il a seulement établi la saison passée. Rien que ça...