Kylian Mbappé : Une femme lui a brisé son coeur !

Après Laura Marra, c’est une autre influenceuse qui aurait tapé dans l’oeil de Kylian Mbappé. En effet, Jenny Chicoine, influenceuse québécoise, a révélé à quel point l’actuel joueur du Real Madrid était intéressé par elle. Mais voilà que cela n’était pas forcément réciproque. Au point de briser le coeur de Mbappé ?

A l’occasion du podcast One Way, Jenny Chicoine a révélé au grand jour sa relation avec Kylian Mbappé. « C’était mon crush numéro 1, je me suis dit que si on a l’opportunité de se voir, je vais en profiter. (…) C’était Mbappé. Il est vraiment gentil. J’ai date Kylian Mbappé ? Oui je l’ai fait », a confié l’influenceuse québécoise.

« Ok pas de soucis, amuse toi »

Jenny Chicoine et Kylian Mbappé se sont alors vu à Paris, mais voilà que ce ce date ne se serait pas si bien passé que cela. Au point de briser le coeur de Kylian Mbappé ? « En gros, j’ai dit à Mbappé, excuse moi, je suis invitée à Los Angeles, je pensais que ça allait être sérieux avec la personne à LA. J’ai dit à Mbappé que je voyais quelqu’un et que je ne pouvais pas. Il était comme « ok pas de soucis, amuse toi » », a-t-elle d’abord expliqué.

« Il m’en voulait »

Jenny Chicoine a ensuite ajouté : « Finalement, ça n’a pas marché avec la personne de LA donc je réécris à Mbappé, je m’excuse. Il faut admettre quand on a tort et j’avais eu tort. On s’est revu un peu après, il m’a invité, mais il m’en a voulu. Il m’embrassait en boite, il m’embrassait devant chez moi dans la rue devant tout le monde. Il m’en voulait. Est-ce que j’ai brisé son coeur ? Je ne sais pas. Il m’en a voulu et c’est juste une leçon de plus ».