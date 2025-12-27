OM : Greenwood avec le PSG, il rejoint Dembélé et Doué !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi, le quotidien L’Équipe a dévoilé son onze type de 2025 en Ligue 1, réunissant la quasi-totalité des joueurs du PSG, vainqueurs de la Ligue des champions. Seul Mason Greenwood, star de l’OM, est parvenu à faire de la résistance, composant l’attaque avec Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

L’heure est au bilan en cette fin d’année 2025, et sans surprise, le PSG récolte les fruits de sa saison XXL. Vainqueur de la Ligue des champions, avant d’enchaîner avec la Supercoupe d’Europe puis la Coupe Intercontinentale, le club de la capitale a également tout raflé sur la scène nationale en remportant la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions.

Mason Greenwood fait de la résistance Avec un tel bilan, pas étonnant de voir le PSG placer dix de ses joueurs dans l'équipe type de 2025 en Ligue 1 composée par les journalistes foot de L’Équipe. Seul Mason Greenwood (OM) parvient à tirer son épingle du jeu, aligné aux côtés d’Ousmane Dembélé, le Ballon d’Or, et Désiré Doué, le Golden Boy.