Mercato - OM : Le nouveau Mbappé s'annonce à Marseille !

La rédaction

Méconnaissable depuis son retour du Brésil, Luis Henrique brille à l’OM et attire l’attention de grands clubs européens. Annoncé dans le viseur de Naples, de l’AS Roma ou encore de Newcastle, il reste focalisé sur Marseille : « Je ne pense qu’à progresser. » L’OM pourrait profiter de son explosion pour récupérer un joli chèque.

Depuis son retour du Brésil, Luis Henrique est méconnaissable à l'OM. Décevant à ses débuts, celui qui était arrivé à Marseille avec l'étiquette de «nouveau Mbappé» a mis du temps à s'adapter au football européen. Après un prêt d'un an et demi à Botafogo, l'ailier brésilien est revenu à l'OM métamorphosé.

«Je ne pense qu'à progresser»

Des performances qui attirent forcément de grands clubs européens, mais le deuxième meilleur buteur de l'OM ne s'en préoccupe pas.

«Je suis conscient de l'intérêt des grands clubs italiens. Mais pour l'instant, je ne pense qu'à progresser, en restant concentré sur les objectifs marseillais.» explique-t-il au Corriere dello Sport, répondant ainsi aux rumeurs sur son départ.

Luis Henrique intéresse en Europe

Luis Henrique plaît à l'étranger, et l'OM pourrait en profiter pour récupérer un gros chèque. Évalué à 15 M€, le club marseillais pourrait en demander davantage pour celui qui figure sur les tablettes de Naples, de l’AS Roma, d’Everton, de Nottingham Forest et de Newcastle.