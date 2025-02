Real Madrid : Le contrat qui va faire enrager l'Arabie saoudite ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a rejoint une armada offensive au Real Madrid aux côtés de Vinicius Jr, de Rodrygo Goes avec Jude Bellingham en soutien. Néanmoins, les deux attaquants brésiliens font des envieux au PSG ou encore en Arabie saoudite. Pour ce qui est de Vinicius Jr, les dirigeants madrilènes auraient déjà planté le décor pour rallonger leur engagement contractuel avec à la clé une revalorisation salariale selon la presse espagnole.

Depuis l'été 2018, Vinicius Jr est un joueur du Real Madrid. Arrivée de Flamengo dans la foulée du départ du meilleur buteur de l'histoire du club merengue (450 buts) pour la Juventus, à savoir Cristiano Ronaldo, la pépite auriverde devenue véritable star a fait son petit bout de chemin à la Casa Blanca, passant de celui à qui Karim Benzema demandait à Ferland Mendy de ne pas passer le ballon jusqu'à en devenir la star incontestée. Vinicius Jr a récemment passé la barre des 100 buts pour le Real Madrid.

«Espérons que je pourrai continuer à jouer ici pendant de nombreuses années encore»

Et alors qu'il se trouve dans le viseur de l'Arabie saoudite malgré son contrat courant jusqu'en juin 2027, Vinicius Jr a clairement fait part à Real Madrid TV de son désir de continuer à défendre les couleurs du Real Madrid pendant un long moment. « Il est très important pour moi d'atteindre 100 buts et de faire partie de l'histoire de ce club. À 24 ans et après sept saisons, entrer dans l'histoire est quelque chose de très important pour moi et pour toute ma famille. Espérons que je pourrai continuer à jouer ici pendant de nombreuses années encore ».

Le Real Madrid enclencherait l'opération renouvellement de contrat pour Vinicius Jr

Toujours dans le cadre du développement de la Saudi Pro League, l'Arabie saoudite ne lâcherait pas d'une semelle Vinicius Jr à deux ans et demi de l'expiration de son contrat. Une situation à laquelle le Real Madrid aimerait bien remédier. C'est pourquoi d'après Relevo, les hauts décideurs de la Casa Blanca auraient déjà pris la décision d'entamer le processus de renouvellement de son contrat.

Certes, aucune discussion concrète entre le comité directeur du Real Madrid et l'entourage de Vinicius Jr ne serait à signaler. Pour autant, l'objectif pour combler son numéro 7 serait pré-défini : lui offrir entre autres un salaire plus important que ses revenus actuels.