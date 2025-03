L’OM arrive au cinéma, la grande annonce !

La rédaction

Le 16 mars, le fameux Clasico entre l’OM et le PSG sera diffusé en direct dans six cinémas du groupe Pathé, dont cinq en région parisienne et un à Plan de Campagne. Les spectateurs pourront vivre l'expérience en qualité IMAX pour 20€. Ce projet est rendu possible grâce au partenariat entre DAZN et IMAX, qui promet une immersion totale pour les fans des deux équipes.

Le Clasico entre l’OM et le PSG approche à grands pas. Les deux premiers du championnat s’affronteront le 16 mars au Parc des Princes dans une rencontre au sommet. Les deux équipes sont sur une bonne dynamique, et le PSG espère encore plus creuser l’écart avec l’OM, tandis que les Olympiens aimeraient bien conforter leur avance sur Nice et Monaco.

L’OM et le PSG au cinéma

Une première arrive en France pour ce match historique. La Provence révèle que la rencontre entre l'OM et le PSG sera diffusée en direct dans 6 cinémas du groupe Pathé (cinq d’entre eux en région parisienne et un dans le sud, à Plan de Campagne). Les spectateurs intéressés devront débourser 20€ pour pouvoir voir le match en qualité IMAX.

Une collaboration entre DAZN et IMAX

Cette expérience est possible grâce au partenariat entre DAZN et IMAX. Mark Welton, président d'IMAX Global Theaters, a déclaré dans un communiqué :

«Nous sommes ravis de nous associer à DAZN pour offrir une expérience de visionnage inégalée aux fans de l'une des plus grandes rivalités du football, exclusivement en IMAX.»

Hugues Ouvrard, Vice-Président Marketing et Abonnements de DAZN France, explique lui vouloir «offrir aux fans des expériences uniques et immersives.»