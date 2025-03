Zidane, grosse infidélité évitée de justesse !

Alexis Brunet

Depuis environ quatre ans, Zinédine Zidane a délaissé les bancs de touche. Le champion du monde 1998 attend la bonne opportunité et notamment la fin du contrat de Didier Deschamps en équipe de France. L’ancien joueur du Real Madrid rêve d’entraîner les Bleus, mais il aurait pu par le passé faire une grosse infidélité à son pays en devenant sélectionneur espagnol.

Pour le moment, la carrière d’entraîneur de Zinédine Zidane est une vraie réussite. Fort de deux passages au Real Madrid, le Français a déjà mis la main sur trois Ligues des champions (quatre si l’on compte 2014 où il est l’adjoint d’Ancelotti). Des trophées remportés en club, mais dorénavant, le champion du monde 1998 souhaite faire de même en sélection.

Zidane rêve de l’équipe de France

Depuis 2021 et la fin de son second passage au Real Madrid, Zinédine Zidane n’entraîne plus. Ce dernier prend du temps pour sa famille, mais il patiente surtout. En effet, ce n’est pas un secret, Zizou attend patiemment que le poste de Didier Deschamps se libère. L’ancien joueur du Real Madrid espère devenir le successeur de DD à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026.

Zidane aurait pu devenir le sélectionneur de l’Espagne

Zinédine Zidane rêve donc de l’équipe de France, mais les portes d’une autre sélection auraient pu s’ouvrir pour lui. Dans une interview accordée à AS, Albert Luque, l’ancien directeur sportif de la Fédération royale espagnole de football, a affirmé avoir pensé au Français pour coacher l’Espagne il y a quelques années. « J’avais Zidane en tête, mais Rubiales ne le savait même pas. Il a géré un vestiaire avec des gens qui n’étaient pas faciles. Mais je n’ai jamais pu en parler à Zidane, tout comme je n’ai jamais douté de De la Fuente. Guardiola ? Si Zidane est compliqué, imaginez Guardiola. Je ne pense pas qu’il serait le sélectionneur national espagnol, compte tenu de toutes les déclarations qu’il a faites sur des questions politiques. »