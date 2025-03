Zidane : La mystérieuse aventure en Angleterre…

Thomas Bourseau

L’équipe de France et rien d’autre pour Zinedine Zidane ? C’est ce que sa période sabbatique qui se rallonge de jour en jour laisse entendre. Pour Fabio Capello, l’avenir pourrait toutefois se dessiner dans le nord de l’Angleterre et plus précisément à Manchester City ou Liverpool. Il n’en sera cependant rien d’après son ami proche Christophe Dugarry.

Zinedine Zidane a joué en France, en Italie et en Espagne au cours de sa carrière qu’il a arrêté en tant que joueur du Real Madrid en 2006. C’est à la Casa Blanca qu’il a connu ses deux seules expériences d’entraîneur à ce jour entre 2016 et 2018 ainsi qu’entre 2019 et 2021. Et pourtant, au vu de son CV de coach aux trois Ligues des champions notamment, Zidane a vu plusieurs tapis rouges se dérouler en Angleterre.

«Après avoir entraîné le Real Madrid, le top pourrait être (Manchester) City ou Liverpool»

A l’avenir, du point de vue de Fabio Capello qui s’est confié à Flashscore, Zinedine Zidane aurait la possibilité de traverser la manche pour deux grands clubs de Premier League en particulier. « Le fait qu'il n'ait pas accepté d'aller dans d'autres équipes me fait comprendre qu'il aurait pu accepter une équipe seulement au top du top. Après avoir entraîné le Real Madrid, le top top top pourrait être City ou Liverpool ».

Son ami Christophe Dugarry a écarté tout job en Angleterre !

Zinedine Zidane en Angleterre ? Cela relève strictement de l’utopie selon son ami et champion du monde Christophe Dugarry par le biais d’un témoignage tenu sur RMC en mai 2023. « Il ne va pas se fourvoyer dans un club qui ne l’intéresse pas, qui ne lui plaît pas où il n’est pas capable de faire passer ses émotions. Son envie, parce qu’il ne parle pas la langue (l’anglais), parce que c’est important pour lui de communiquer avec ses joueurs ».