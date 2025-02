Real Madrid : L’avertissement lancé publiquement à Kylian Mbappé !

Jean de Teyssière

C’est officiel depuis ce vendredi midi, le Real Madrid devra battre Manchester City pour espérer rejoindre les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une affiche qui devient un classique dans cette compétition, puisque les deux équipes s’affronteront pour la quatrième fois d’affilée. Pep Guardiola, l’entraîneur des Citizens, sait que le parcours de son équipe a été compliqué mais pense pouvoir se sortir du piège qui sera tendu par Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

Le Real Madrid s’est imposé face à Brest (3-0) mercredi dernier pour la huitième et dernière journée de la Ligue des Champions. Une victoire anecdotique, puisque le club espagnol était déjà assuré de disputer les barrages de la compétition. Le tirage au sort de ces barrages a rendu son verdict et c’est Manchester City qui sera opposé aux hommes de Carlo Ancelotti, pour la quatrième fois de suite. En 2022, le Real Madrid était sorti vainqueur du duel en demi-finale, puis ce fut Manchester City en 2023 et enfin à nouveau le Real Madrid en 2024. Avec, à chaque fois, la victoire finale pour le vainqueur de cette opposition.

«Nous ne méritons pas d’être en finale»

En conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City a évidemment été interrogé sur le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions, mettant aux prises son équipe avec le Real Madrid. Mais il a d’abord fait un bilan objectif de cette première partie de campagne européenne : « Ce n'est plus une surprise maintenant, c'est bon. Oui. Pouvons-nous être dans les huit premiers ? Oui, mais nous n'avons pas été assez bons. Nous ne méritons pas d'être en finale cette saison, nous n'avons gagné que trois matches et fait un nul, nous avons beaucoup perdu, nous ne le méritons pas. »

«Le Real Madrid ? Ce n’est pas un problème»

« Le tirage au sort est le tirage au sort. Le Bayern Munich a été extrêmement difficile. Le Real Madrid est difficile, nous le savons. Nous l'avons déjà fait par le passé, ce n'est pas un problème », conclut-il. Kylian Mbappé et le Real Madrid sont prévenus.