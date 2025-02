Antoine Dupont à Paris, c'est signé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi 22 février, le Salon de l'Agriculture a ouvert ses portes à Paris, au parc des expositions de la Porte de Versailles. Et c'est à cette occasion qu'un nouveau partenariat a été signé pour Antoine Dupont. Alors que le joueur du XV de France était déjà associé à la marque Danone, voilà que le lien a été renforcé.

A 28 ans, Antoine Dupont est désormais plus qu'un joueur de rugby. Aujourd'hui, nombreuses sont les marques à s'être associées et à vouloir travailler avec le joueur du Stade Toulousain et du XV de France. Cela fait notamment maintenant 3 ans qu'Antoine Dupont travaille avec Danone, s'étant associé avec la marque Volvic. Mais voilà que le partenariat entre le joueur de rugby et la firme française vient de passer un nouveau cap avec la signature d'un nouveau projet.

Le nouveau partenariat entre Dupont et Danone

C'est à l'occasion du Salon de l'Agriculture à Paris que le partenariat entre Antoine Dupont et Danone s'est renforcé. En effet, comme le rapporte L'Equipe, « Du neuf dans les champs » a été lancé afin de financier des projets agricoles innovants. « Antoine est extrêmement fier de ses racines, il a une vraie vision sur le fait qu'on doit innover et attirer de nouvelles générations dans l'agriculture. On est en phase », fait savoir Antoine de Saint-Affrique, directeur général de Danone.

« On a besoin de montrer que la filière bouge »

« Pour pérenniser le métier d'agriculteur, on a besoin de montrer que la filière bouge, qu'elle est novatrice et porteuse pour la relève à venir », a de son côté expliqué Antoine Dupont à propos de ce partenariat élargi avec Danone. C'est une bourse de 25 000€ qui est d'ailleurs à gagner pour les 3 lauréats qui seront ensuite accompagnés par les équipes du groupe Danone et qui auront également la chance de rencontrer le joueur du XV de France. « Aller au contact et rencontrer les lauréats étaient importants pour Antoine. Il y aura donc des rencontres », explique Benjamin Tur, responsable du sponsoring.