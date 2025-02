Dupont - Ntamack : C’est fini, le verdict est tombé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vainqueur de l'Italie ce dimanche (23-74), le XV de France affrontera l'Irlande dans une finale avant l'heure dans ce Tournoi des Six Nations. Pour préparer au mieux cette rencontre et éviter les imprévues, la FFR a annoncé un groupe de 19 joueurs protégées comprenant certaines cadres de l'effectif comme Antoine Dupont ou encore Romain Ntamack, qui effectue son retour.

Le XV de France s’est bien repris. Après son raté face à l’Angleterre (26-25), le groupe de Fabien Galthié a marqué les esprits face à l’Italie, remportant la victoire la plus large de son histoire. Mais le match coché par les Bleus aura lieu le 8 mars prochain. La France affrontera l’Irlande dans une finale avant l’heure. Un rendez-vous que le XV de France compte bien préparer.

Dupont annonce la couleur pour l'Irlande

« En regardant le calendrier, dès le début, on se doutait que ce serait un match essentiel de la compétition. On avait peu de doutes sur le fait qu'ils engrangeraient les victoires. Ce match sera super important. On pourrait être dans de meilleures conditions mais on est encore en compétition. Il faudra faire le meilleur match possible. On avait vu ce match-là comme la plus grande montagne du Tournoi et maintenant on y est... » a confié Antoine Dupont ce dimanche.

Dupont et Ntamack n'iront pas avec Toulouse

Ce lundi, le XV de France a dévoilé une liste de 19 joueurs protégés en vue de l’Irlande. Dans cette liste on trouve notamment Antoine Dupont et Romain Ntamack. Les deux joueurs louperont le prochain match du Stade toulousain face à Vannes samedi prochain. Dans cette liste, on trouve d’autres joueurs toulousains comme Thomas Ramos, Julien Marchand, Cyril Baille, Dorian Aldegheri et Thibaud Flament. Une bonne nouvelle pour le treizième de Top 14 qui se bat pour sa survie dans l’élite. A contrario, Gaël Fickou sera mis à la disposition du Racing 92, tout comme la révélation Léo Barré, qui pourra jouer avec le Stade Français. La liste des 42 joueurs pour préparer la rencontre à Dublin sera annoncée ce samedi 1er mars au matin