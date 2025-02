Officiel : Antoine Dupont remplace Fabien Galthié !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont a atteint une étape symbolique dans sa carrière internationale en surpassant Fabien Galthié, à la fois en tant que marqueur au sein du XV de France mais également au nombre de capitanats après la victoire contre l'Italie (24-73) ce dimanche après-midi, pour la troisième journée du Tournoi des Six Nations.

« On avait à cœur de faire un gros match, de se rattraper et de gagner avec la manière ». Mickaël Guillard l’a reconnu au micro de France 2 au coup de sifflet final, ce déplacement en Italie était particulier pour le XV de France, deux semaines après la désillusion connue en Angleterre. Cette fois-ci, Antoine Dupont et ses coéquipiers n’ont laissé aucune chance à leur adversaire avec une large victoire à Rome (24-73). Un match particulier pour le numéro 9 des Bleus.

Antoine Dupont dans le top 20 des marqueurs tricolores

Auteur d’un doublé contre les Italiens, Antoine Dupont a fait son entrée dans le top 20 des marqueurs de l'histoire du XV de France, portant son total à quinze essais. Le Toulousain est même en tête du classement parmi les demis de mêlée, dépassant notamment un certain Fabien Galthié (12 essais).

Fabien Galthié doublement remplacé au classement

Fabien Galthié se voit doublement éclipsé par sa star puisque celle-ci a porté le brassard de capitaine pour la 26e fois de sa carrière avec la France, soit un cap de plus que l’actuel sélectionneur qui s’est arrêté à 25 capitanats en Bleu. « C’est toujours une grande fierté d’être le capitaine de l’équipe de France. C’est un rôle que j’ai endossé avec surprise je dirais, puisque c’est venu après la blessure de Charles (Ollivon) il y a quelques années. C’est un rôle dans lequel je me suis épanoui, déclarait Antoine Dupont à la veille du match en Italie. On a eu des résultats ensemble. C’est un rôle que je connais aussi à Toulouse. Quand on voit le nombre de capitanats qui augmente, c’est toujours une fierté de pouvoir s’inscrire dans le patrimoine du rugby français. Mais encore une fois, ça reste anecdotique. Le plus important sera le résultat de dimanche. » La star du XV de France peut aujourd’hui pleinement savourer.