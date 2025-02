XV de France : Coup historique, l’annonce surprise de Dupont

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deux semaines après la terrible défaite face à l'Angleterre, le XV de France s'est ressaisi et a décroché une large victoire face à l'Italie à Rome dimanche. Les Bleus de Fabien Galthié n'ont pas été inquiétés et ont vaincu leurs adversaires 73 à 24. Une belle performance pour Antoine Dupont et ses coéquipiers mais le capitaine de l'équipe a tout de même confié que c'était assez difficile.

Le XV de France avait des choses à se faire pardonner dans ce Tournoi des 6 Nations après la performance face à l'Angleterre. Face à l'Italie, adversaire qui avait failli les surprendre l'an dernier dans cette même compétition, les Bleus ont été sérieux pour s'offrir la victoire la plus large de leur histoire commune. Mais tout n'a pas été si facile pour Antoine Dupont.

Un XV de France super efficace

Malgré la défaite face à l'Angleterre, le XV de France reste largement dans la course pour tenter d'aller décrocher un nouveau trophée. En tout cas les hommes de Fabien Galthié se sont rassurés avant d'aller affronter l'Irlande. Le match a été marqué par l'efficacité des Bleus, auteurs de onze essais. Avec ce score de 73 à 24, ils ont enregistré leur plus large victoire face à l'Italie.

Dupont soulagé

Moins en évidence lors des deux premiers matches, Antoine Dupont a été très en vue ce dimanche puisqu'il a réussi à inscrire 2 essais. Toutefois, le XV de France n'a pas senti que c'était si facile que cela. « C’était un match vraiment dur, surtout en début de partie. Mais on a réussi à garder l’intensité pendant 80 minutes. Ce n’est jamais facile, surtout face à cette équipe italienne, donc on peut être fiers. Contre l’Angleterre, il y avait eu de bonnes choses, mais au moment de marquer, on faisait trop d’erreurs. Aujourd’hui, on a su concrétiser chaque occasion, et c’était essentiel d’être plus pragmatiques » a-t-il déclaré après la rencontre.