Adil Rami va faire couler DAZN ?

Dimanche, la Kings League va débuter en France. La compétition sera diffusée gratuitement sur M6+ et Twitch, ce qui pourrait attirer un bel engouement, à l'inverse de DAZN avec la Ligue 1. Par conséquent, Adil Rami et les autres patrons d'équipes pourraient bien faire très mal au principal diffuseur de la L1 en France.

A partir de dimanche, la Kings League en France sera lancée avec plusieurs équipes qui seront dirigées soit par des influenceurs, soit par des anciens joueurs à l'image d'Adil Rami. La compétition sera d'ailleurs diffusée gratuitement sur Twitch ainsi que sur M6+. De quoi concurrencer DAZN, diffuseur de la Ligue 1 en France ? Djamel Agaoua, l'entrepreneur français bras droit de Gerard Piqué, répond à cette question.

DAZN face à la menace de la Kings League

« Je ne crois pas qu’on est un concurrent du foot à onze. Je crois plutôt qu’on est une magnifique opportunité pour le football professionnel. En fait, la Kings League c’est le meilleur produit marketing pour réattirer les fans vers le foot. Notre audience est jeune », rappelle-t-il dans une interview accordée à Ouest-France, avant d'en rajouter une couche.

«Nous, on produit un spectacle différent»

« Elle a un certain nombre de caractéristiques qu’il faut prendre en compte, comme le fait qu’elle consomme 90% de ses contenus sur portable. Ça, notre produit leur propose. Non seulement les streamers commentent et parlent avec le tchat, mais notre sport a aussi des règles issues du jeu vidéo, pour qu’il se passe toujours quelque chose, avec des rebondissements. Ici, on adore le foot et on respecte le foot. On n’a pas les joueurs pour concurrencer ce sport, ici on joue avec des joueurs amateurs. Nous, on produit un spectacle différent », ajoute Djamel Agaoua.