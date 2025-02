Un accident de voiture frappe le XV de France !

Thomas Bourseau

Alors qu'il quittait Marcoussis en taxi, Florian Grill a vu le véhicule être percuté par un autre véhicule. Direction l'hopîtal pour le président de la FFR où des points de sutures ont été nécessaires au niveau des cervicales. La figure forte du rugby français ne sera pas du voyage en Italie avec le XV de France pour le match des 6 nations contre l'Italie ce dimanche.

Vendredi soir, Florian Grill n'a pas entamé son week-end d'une manière idyllique. A proximité du centre national d'entraînement de Marcoussis, le président de la Fédération française de rugby a subi un accident de la route. En quittant le centre, Grill est monté dans un taxi et n'a pu rester indemne que pendant quelques kilomètres de trajet comme Le Parisien l'a révélé ce samedi.

Accident de voiture pour Florian Grill, hospitalisé à Beaujon

En effet, aux environs de Montlhéry, le taxi qui transportait Florian Grill a été embouti par un autre véhicule. Le patron de la FFR a par la suite été transporté en urgence dans un hôpital parisien et plus précisément à Beaujon. Dans quel état se trouve-t-il ? Le quotidien de la capitale a apporté des nouvelles plutôt positives à son sujet évoquant une grosse diminution physique aux cervicales où 14 points de sutures ont été effectués d'après Sud Radio. Les projets italiens de Florian Grill tombent donc à l'eau.

Voyage en Italie annulé pour le patron de la FFR

Initialement, Florian Grill comptait faire le voyage en Italie pour la 3ème journée du Tournoi des 6 Nations opposant l'Italie au XV de France ce dimanche 23 février à partir de 16h au Stadio Olimpico de Rome. Son vol est donc annulé alors que la Fédération française de rugby aurait confirmé au Parisien que Grill resterait à l'hôpital dans le cadre d'une période d'observation du staff médical de Beaujon.

«C’est un joueur pour lequel on a beaucoup investi»

