Le divorce qui relance le mercato du PSG !

Pierrick Levallet

En difficulté du côté du PSG, Randal Kolo Muani a trouvé une porte de sortie cet hiver. L’international français a été prêté à la Juventus, où il semblait reprendre confiance sous les ordres de Thiago Motta. Mais depuis le départ du technicien italien, remplacé par Igor Tudor, le feuilleton est totalement relancé sur le mercato.

Recruté pour environ 90M€, Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à s’imposer au PSG. Le buteur de 26 ans n’entrait même plus dans les plans de Luis Enrique cette saison. L’international français a ainsi été envoyé en prêt du côté de la Juventus cet hiver. Et il semblait reprendre confiance sous les ordres de Thiago Motta en Serie A.

Tout est relancé pour l'avenir de Kolo Muani ?

Seulement voilà, le technicien italien n’officie plus sur le banc de la Vieille Dame désormais. Mécontents de ses résultats, les dirigeants turinois se sont séparés de Thiago Motta et l’ont remplacé par Igor Tudor. Et ce divorce changerait totalement la donne pour Randal Kolo Muani.

Une réunion PSG - Juventus prévue si...

N’ayant plus marqué depuis son doublé contre Côme le 7 février dernier, l’attaquant du PSG a de moins en moins de chances de rester à la Juventus à l’issue de la saison. D’après les informations de Sportmediaset, Randal Kolo Muani ne serait pas vraiment dans les petits papiers d’Igor Tudor. Les Bianconeri ne voudraient toutefois pas s’épuiser avec le PSG. Toutes les parties devraient donc discuter à nouveau d’ici la fin de saison, si la Juventus se qualifie en Ligue des champions. À suivre...