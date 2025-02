Au régime, un joueur du XV de France en dépression ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pilier droit du XV de France et de La Rochelle, Uini Atonio a un physique impressionnant. A 34 ans, il mesure 1 mètre 97 et pèse pas moins de 145kg, si ce n’est même plus par moment. Le poids du joueur français a souvent été sujet, mais visiblement, chez Atonio, il n’est pas question de faire un régime pour perdre du poids.

Pour un sportif de haut niveau, une bonne alimentation est primordiale pour espérer performer du mieux possible. Mais voilà que chez certains, cela semble être bien différent. Cela vaudrait notamment pour le pilier droit du XV de France et de La Rochelle, Uini Atonio. Disposant d’un sacré physique, il pèserait pas moins de 145kg et visiblement, pour Atonio, il n’est pas question de se priver quand il s’agit de manger.

« Si on lui impose des règles de nutrition trop strictes, il déprime »

Pour Le Parisien, un proche de Uini Atonio s’est confié sur son rapport avec la nourriture. Celui-ci a alors expliqué à propos du joueur du XV de France, qui sera titulaire ce dimanche face à l’Italie : « Il y a une chose dont il ne faut pas parler, c’est de régime. S’enfermer trois semaines ou un mois à Marcoussis et peser ses aliments, ce n’est pas pour lui. Il mange à sa faim et c’est pareil en club. Les préparateurs physiques ont renoncé à lui faire perdre du poids. Uini, sa force, c’est son appétit, son envie. Si on lui impose des règles de nutrition trop strictes, il déprime et on le perd ».

« Il ne fera jamais 125 kg »

A l’origine du recrutement de Uini Atonio à La Rochelle, Patrice Collazo a d’ailleurs également confié : « Dans un vestiaire il fait l’unanimité, c’est un leader, il est fédérateur. Il est très doué. Il a appris le français tout seul. Sur le terrain, il rassure les autres par sa présence physique, il est très bon pour gagner des mètres, resserrer les défenses mais il ne fera jamais 125 kg. Il n’a pas le profil d’un coureur ».