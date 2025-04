Achraf Hakimi : C'est officiel, il signe avec de grandes stars !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 26 ans, Achraf Hakimi s'est imposé comme l'un des cadres dans ce PSG très rajeuni depuis quelques mois. L'international marocain est donc un homme convoité, notamment par les marques. C'est ainsi qu'il s'est officiellement engagé avec Under Armour, à la place d'Adidas, où il va côtoyer de nombreuses stars.

Vice-capitaine du PSG, Achraf Hakimi s'est imposé comme une référence mondiale à son poste et comme une star au Maroc. C'est donc tout logiquement qu'il est convoité par de nombreuses marques. Vendredi, Under Armour officialisait d'ailleurs sa signature. Jusque-là sous contrat avec Adidas, Achraf Hakimi change d'équipementier et rejoint notamment Stephen Curry, Antonio Rüdiger ou encore Anthony Joshua chez Under Armour. Un choix qui l'enchante.

Hakimi s'enflamme pour sa signature chez Under Armour

« La première chose, ça fait extrêmement plaisir de rejoindre la marque Under Armour. C’est un honneur de rejoindre cette famille, de rejoindre les grands noms que tu as cités. Ce sont tous les meilleurs dans leur sport. Je suis content d’être parmi eux... », a confié le joueur du PSG dans une interview accordée à Foot Mercato.

«Je suis très enthousiaste»

Vendredi déjà, Achraf Hakimi se réjouissait de signer avec Under Armour dans le communiqué de son nouvel équipementier : « Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre Under Armour, une marque qui conçoit d’excellents produits et qui correspond parfaitement à mes valeurs ».