Antoine Dupont : La grande annonce de son rival du XV de France !

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont est aujourd’hui indéboulonnable dans le groupe de Fabien Galthié. Le Toulousain ne laisse donc que des miettes à ses concurrents pour le poste de demi de mêlée. Maxime Lucu peut d’ailleurs en témoigner. Néanmoins, le joueur de l’UBB ne perd pas espoir, ayant notamment la Coupe du monde 2027 en Australie en ligne de mire.

A 32 ans, Maxime Lucu compte 24 sélections avec le XV de France. Oui mais voilà, le demi de mêlée de l’UBB doit se contenter de quelques miettes étant en concurrence avec… Antoine Dupont. La concurrence est rude pour être la doublure du Toulousain chez les Bleus. Une bataille à laquelle Lucu entend bien se mêler le plus longtemps possible. Il faut dire que le Bordelais espère notamment être en Australie en 2027 avec le XV de France pour la Coupe du monde. Et il entend jouer le plus possible.

Lucu rêve de la Coupe du monde 2027…

Dans un entretien accordé à RMC, Maxime Lucu s’est confié sur ce Mondial 2027 en Australie. La doublure d’Antoine Dupont au sein du XV de France a alors annoncé : « Forcément que j'y pense. En étant ici avec l'équipe de France, on a tous un objectif de participer à la Coupe du monde en 2027. Je sais que j'avance en âge (32 ans, ndlr), je sais qu'il y a énormément de concurrence aussi. En tout cas, je me sens de mieux en mieux physiquement plus j'avance en âge. Je joue, je m'entraîne tous les jours, je viens en équipe de France pour porter le maillot le plus souvent possible et aussi avoir cet objectif-là de groupe qui veut aller en Australie. Forcément que c'est dans un coin de ma tête. J'avance étape par étape mais en tout cas, je l'ai au fond de ma tête ».

… et de la gagner !

« Ce n'est pas donné à tout le monde de faire des Coupes du monde, d'en gagner aussi. Si on peut travailler en conséquence et déjà y participer. Et avoir ce rêve-là de rattraper cette Coupe du monde 2023, ça serait quelque chose de fort mentalement », a ensuite conclu Maxime Lucu. Rendez-vous maintenant en 2027 pour voir si le demi de mêlée de l’UBB sera avec le XV de France en Australie.