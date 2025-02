«Astérix le Gaulois», la comparaison insolite avec Antoine Dupont !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 28 ans, Antoine Dupont est le prototype du joueur de rugby parfait. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France excelle dans tous les domaines, notamment dans le jeu au pied. Une faculté qui en choque plus d'un, à commencer par Romain Teulet. Ce dernier s'est d'ailleurs laissé aller à une amusante comparaison avec Dupont sur le sujet.

Y'a-t-il quelque chose qu'Antoine Dupont ne sait pas faire sur un terrain de rugby ? Le joueur du Stade Toulousain et du XV de France est vraiment à l'aise partout, y compris au jeu au pied. Si pour certains ce n'est clairement pas une force, ce n'est pas le cas de Dupont. Intelligent et précis au pied, le demi de mêlée arrive à sortir son équipe de situations dangeureuses, mais aussi à faire des différences pour faire marquer ses coéquipiers.

« Je le compare à Astérix le Gaulois, il tape dans le mille à chaque fois »

Aujourd'hui consultant à Castres pour le jeu au pied, Romain Teulet s'est confié à L'Equipe sur les qualités d'Antoine Dupont dans ce domaine. C'est alors qu'il l'a comparé à Astérix, lâchant : « Aujourd’hui, Antoine, c’est bon pied, bon œil. Je le compare à Astérix le Gaulois (sourire), il tape dans le mille à chaque fois. Il a une maîtrise technique du geste et une vitesse d’exécution exceptionnelles. J’ai encore en tête l’image de sa passe en Coupe du monde face à la Namibie, quand il fait marquer Bielle-Biarrey en jouant rapidement une pénalité à la main avant de lâcher un coup de pied tendu et chirurgical du gauche. Au moment où il le déclenche, il sait pourtant qu’il va se faire découper par le défenseur adverse, mais il le fait quand même et le réussit à merveille malgré le plaquage. C’est vraiment bluffant ».

Le secret de la réussite d'Antoine Dupont

Le secret derrière la précision au pied d'Antoine Dupont a d'ailleurs été dévoilé. Et c'est son frère qui l'a annoncé. Pour le quotidien sportif, Clément Dupont a expliqué : « Pendant le premier confinement du Covid, en 2020, alors que les joueurs étaient à l’arrêt complet, je me souviens qu’on s’était amusés à faire des concours de précision dans le jardin de la maison de Castelnau. Toto avait ramené pas mal de matos du Stade Toulousain et on faisait des ateliers avec mes cousins, des copains et mon oncle. Il fallait qu’on atteigne une cible en tapant le ballon au pied. Ça pouvait être un réceptacle creux comme une poubelle, un petit filet ou un trépied tendu sur lequel devait rebondir le ballon ».