Dupont - Ntamack : Malaise annoncé au XV de France !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En perdant d'un petit point face à l'Angleterre, le XV de France a dit adieu à ses rêves de Grand Chelem, et devra se battre pour remporter le Tournoi des Six Nations. Pour la génération Dupont, une nouvelle contreperformance se profile après son élimination prématurée lors de son Mondial. Pour Vincent Moscato, ces résultats ont forcément un impact sur l'ambiance au sein du groupe.

A chaque année, les mêmes espérances autour de cette génération dorée et la même frustration. Après des débuts convaincants face au Pays de Galles, le XV de France était attendu face à l’Angleterre lors de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations. Mais maladroit, incapable de déployer son jeu, le groupe de Fabien Galthié s’est incliné d’un point et ne réalisera pas le Grand Chelem. Le XV de France est en ballottage très défavorable avant d’aller défier l’Italie dimanche.

« C’est pénible »

La pression est désormais sur les épaules de Fabien Galthié, dont le seul titre à la tête du XV de France demeure le Tournoi des 6 Nations en 2022. « Il a la pression depuis le début du Tournoi. Face aux Pays de Galles, malgré les 40 points, ce n‘était pas terrible. J’en ai marre des longs temps de jeu, où on se fait des passes latérales. C’est pénible. Après il y a eu la défaite face à l’Angleterre » a confié Vincent Moscato sur RMC.

« Ça bouffe le groupe de l’intérieur »

Pour l’ancien rugbyman, ces résultats sont incompréhensibles étant donné que la France compte dans son groupe certains des meilleurs joueurs de la planète rugby. « Il y a de la pression automatiquement parce que c’est un groupe qui doit gagne des titres, mais qui ne gagne pas. Quand tu as des mecs comme Fickou, Ntamack, Dupont, Alldritt, qui sont les meilleurs à leur poste, qui ne gagnent pas de titres, ça bouffe le groupe de l’intérieur, ce n’est pas génial » a déclaré Moscato ce jeudi.