Antoine Dupont : Le XV de France annonce une fin rapide !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme un joueur à part au sein du XV de France de par son statut de star et son impressionnant niveau, Antoine Dupont semble également être un atout précieux sur le plan humain. Selon Patrick Arlettaz, le demi de mêlée du Stade Toulousain n'a pas besoin de passer des heures sur une consigne : les explications sont très rapidement assimilées, et Dupont passe rapidement à autre chose. Explications.

Dans un entretien accordé à L'indépendant, Patrick Arlettaz se livre sans détour sur Antoine Dupont. L'adjoint de Fabien Galthié, en charge de l’animation du jeu du XV de France, met notamment l'accent sur sa grande capacité à assimiler très rapidement une consigne ou une explication tactique. Selon lui, les choses sont très fluides avec Dupont, et nul besoin de passer des heures sur un sujet avant d'en voir la fin : le capitaine du XV de France emmagasine très rapidement les principes de jeu.

« Ça va plus vite avec Dupont »

« Il n’est pas comme un autre joueur, fatalement. Mais il a une approche assez simple, finalement. Quand on parle de rugby, tout ce qu’il y a autour est totalement démesuré, à la mesure de son talent. Ce n’est pas le problème. C’est simplement un garçon, au-dessus de la moyenne, sur à peu près tout. Techniquement, physiquement, sa façon d’analyser le rugby, de voir les choses, de les identifier et de les comprendre, mais on parle de rugby. La seule différence, c’est qu’on n’a pas besoin de répéter les choses avec lui. On commence une phrase et on a l’impression qu’il a déjà compris et où on voulait en venir. Ça va plus vite », indique Patrick Arlettaz sur Antoine Dupont.

« Une telle stature, une telle aura... »

« Après, c’est tout le personnage autour qui a une telle stature, une telle aura. Effectivement, ça dépasse le cadre du rugby. Mais quand on est sur le terrain et qu’on parle de rugby, on parle de rugby », poursuit l'adjoint de Fabien Galthié sur Antoine Dupont. Des propos que la star du XV de France appréciera certainement.