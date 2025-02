Rugby : Un proche de Ntamack abandonne le XV de France !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Formé au Stade Toulousain, Martin Page Relo aurait pu rejoindre son ami d'enfance, Romain Ntamack, sous le maillot du XV de France. Mais sur les conseils d'Ange Capuozzo, le numéro 9 a pris la décision de défendre les couleurs de l'Italie. Avant de retrouver son pays d'origine, le prochain joueur de l'UBB est revenu sur son choix.

La rencontre entre la France et l’Italie organisée dimanche sera particulière pour de nombreux joueurs, nés dans l’hexagone mais qui ont pris la décision de représenter la Squadra Azzurra. C’est le cas d’Ange Capuozzo, mais aussi de Martin Page Relo. Né à L'Isle-Jourdain dans le Gers, le numéro 9, proche d’Antoine Dupont et de Romain Ntamack a fait le choix de représenter le pays de ses grands-parents comme le règlement le lui autorisé.

Page Relo justifie son changement de nationalité

Dans un entretien accordé à La Dépêche, il a également évoqué le rôle important de Capuozzo dans son choix. « On était en train de discuter avec Ange notamment de comment il était parvenu à jouer pour l’Italie. Il m’a expliqué que c’était grâce à ses grands-parents d’origine italienne. Et il se trouve que j’ai aussi des grands-parents d’origine italienne. Il ma dit : « Pourquoi tu ne viens pas jouer avec nous ? ». Et j’avoue que je ne m’étais jamais posé la question. Il a transmis l’information à la sélection et 15 jours plus tard je suis allé les rejoindre pour passer des tests » a-t-il déclaré.

« C’est un match très spécial »

Depuis Page Relo a disputé quinze matchs sous le maillot transalpin, dont neuf en tant que titulaire. Mais le match face à la France risque d’être très fort sur le plan émotionnel. « C’est un match très spécial. Le pays que j’ai choisi de représenter joue contre mon pays natal.Les émotions peuvent vite prendre le dessus. Du coup je me dis que ce n’est qu’un match de rugby » a-t-il confié ce mercredi.