XV de France - Antoine Dupont : La lourde accusation !

Le XV de France a vu la victoire lui échapper de peu contre l’Angleterre le 8 février dernier (26-25). Le cas de Matthieu Jalibert a d’ailleurs interpellé. Le demi d’ouverture de l’UBB ne semble pas être spécialement très à l’aise dans l’effectif de Fabien Galthié. Richard Dourthe a accusé Antoine Dupont d’en être en partie responsable.

«Jalibert n’est pas lui-même dans cette équipe de France»

« L’objet de ces quelques lignes n’est pas de taper gratuitement sur “Jalib”, un ouvreur qui serait incontournable dans la plupart des plus grandes sélections du circuit international. Mais quoi qu’on en pense, le meneur de jeu de l’Union Bordeaux-Bègles n’est pas lui-même dans cette équipe de France. Il n’a pas la confiance des autres, n’est pas à l’aise et ça se sent, ça se voit... » a-t-il d’abord expliqué dans les colonnes de Midi Olympique.

«Antoine Dupont a tendance à surjouer»

« Dès lors qu’il enfile la tunique tricolore, Matthieu Jalibert ne pèse pas sur le jeu comme il le fait tous les week-ends en Gironde et à ses côtés, Antoine Dupont a tendance à surjouer et prendre plus de responsabilités qu’il ne le devrait » a ensuite ajouté Richard Dourthe. Par ailleurs, le coaching de Fabien Galthié concernant Matthieu Jalibert avait été considérablement décrié après la défaite contre l’Angleterre. À voir maintenant s’il lui donnera une nouvelle chance contre l’Italie dimanche prochain. Le joueur de 26 ans ne manque en tout cas pas de soutien depuis quelques jours.