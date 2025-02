XV de France - Antoine Dupont : La sanction qui ne passe pas !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Selon les dernières tendances, Matthieu Jalibert devrait finalement être écarté du XV de France pour le prochain match du Tournoi des 6 Nations contre l'Italie. Un choix fort de la part de Fabien Galthié, qui devrait lui préférer Thomas Ramos à l'ouverture. Et selon Richard Dourthe, Antoine Dupont serait en grande partie responsable de cette sanction sportive infligée à Jalibert... Explications.

Dimanche, le XV de France s'est retrouvé à Marcoussis afin de préparer le match en Italie, prévu dimanche (16h), pour la troisième journée du Tournoi des 6 Nations. Et les premières tendances ont filtré sur ce que devrait être la composition de départ alignée par Fabien Galthié à Rome, avec notamment une grosse surprise pour le poste de demi d'ouverture... Romain Ntamack sera bien évidemment absent pour cause de suspension, et on s'attendait à ce que Matthieu Jalibert débute avec le XV de France comme ce fut le cas lors du précédent match contre l'Angleterre. Finalement, selon les révélations de L'EQUIPE et RMC Sport, Thomas Ramos a été préféré dans ce rôle, et Jalibert devrait même être réserviste. Un choix qui semble s'apparenter à une sanction sportive.

« Il n’a pas la confiance des autres »

Il faut dire que Jalibert avait été largement pointé du doigt après sa prestation à Twickenham, et Richard Dourthe a d'ailleurs souligné un malaise à son sujet au XV de France : « L’objet de ces quelques lignes n’est pas de taper gratuitement sur “Jalib”, un ouvreur qui serait incontournable dans la plupart des plus grandes sélections du circuit international. Mais quoi qu’on en pense, le meneur de jeu de l’Union Bordeaux-Bègles n’est pas lui-même dans cette équipe de France. Il n’a pas la confiance des autres, n’est pas à l’aise et ça se sent, ça se voit... », indique l'ex-international français dans les colonnes du Midi Olympique.

Antoine Dupont responsable ?

Dourthe dénonce donc un problème de confiance envers Jalibert au XV de France, et il désigne Antoine Dupont comme étant l'un des grands responsables de ce malaise : « Dès lors qu’il enfile la tunique tricolore, Matthieu Jalibert ne pèse pas sur le jeu comme il le fait tous les week-ends en Gironde et à ses côtés, Antoine Dupont a tendance à surjouer et prendre plus de responsabilités qu’il ne le devrait [...] Avant de donner les clés du camion à Matthieu Jalibert, Fabien Galthié aurait donc évidemment dû placer son numéro 10 dans des conditions psychologiques optimales et j’ai comme l’impression qu’il ne l’a pas fait », précise-t-il. Le message est passé...