XV de France : Galthié brise son rêve, il sort du silence !

Pierrick Levallet

Le Crunch ne s’est pas déroulé comme prévu pour le XV de France. Les hommes de Fabien Galthié se sont inclinés sur le fil contre l’Angleterre le 8 février dernier (26-25). Le coaching du sélectionneur des Bleus a notamment fait un déçu : Émilien Gailleton. Le centre de la Section paloise s’est néanmoins montré assez compréhensif concernant la décision de Fabien Galthié.

Le 8 février dernier, le XV de France a vécu une cruelle désillusion en terre anglaise. Les hommes de Fabien Galthié se sont inclinés sur le fil contre l’Angleterre (26-25). La rencontre étant serrée jusqu’à la dernière minute, le sélectionneur des Bleus a du faire des choix dans son coaching. Certaines de ses décisions ont néanmoins fait des déçus, comme Émilien Gailleton. Avant le Crunch, le centre de la Section paloise avait indiqué qu’il rêvait de fouler la pelouse mythique de Twickenham.

Gailleton rêvait de jouer à Twickenham

« Tout gamin qui joue au rugby rêve de pouvoir un jour fouler la pelouse de ce stade mythique. J’espère pouvoir le faire samedi, d’autant plus que ma mère montera à Londres si je suis de la partie ainsi que mon frère et deux ou trois oncles » avait-il confié à Actu Rugby. Finalement, Fabien Galthié ne l’a pas fait entrer en jeu malgré son entrée tonitruante contre le Pays de Galles. Émilien Gailleton s’est toutefois montré assez compréhensif face au choix du sélectionneur du XV de France.

«Fabien Galthié s’est excusé après le match»

« Franchement, j’ai compris la décision du staff de ne pas me faire entrer car c’était ultra serré. Je ne vois pas qui j’aurais pu remplacer, je voyais mal Fabien me faire entrer. Fabien Galthié s’est excusé après le match. Je l’ai accepté, sans souci. J'ai plus eu les boules pour la défaite de l'équipe (sourire) » a-t-il expliqué après le match de Top 14 entre le Stade Français et Pau, dans des propos rapportés par RMC Sport. À voir maintenant si Fabien Galthié lui accordera quelques minutes contre l’Italie le 23 février prochain.