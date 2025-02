XV de France : Gros malaise avec Antoine Dupont !

Pierrick Levallet

Le 8 février dernier, le XV de France a laissé la victoire lui échapper sur le fil contre l’Angleterre (25-24). Désormais, les hommes de Fabien Galthié doivent se concentrer sur le prochain match contre l’Italie dimanche prochain afin d’éviter un nouveau revers. Mais le cas de Matthieu Jalibert interpelle. Le joueur de 26 ans a remplacé Romain Ntamack contre le XV de la Rose, et ne s’est pas montré au meilleur de sa forme. Pour Richard Dourthe, le constat est sans appel : le demi d’ouverture de l’UBB nage en plein malaise au sein du XV de France, en partie à cause d’Antoine Dupont.

«Il n’a pas la confiance des autres»

« L’objet de ces quelques lignes n’est pas de taper gratuitement sur “Jalib”, un ouvreur qui serait incontournable dans la plupart des plus grandes sélections du circuit international. Mais quoi qu’on en pense, le meneur de jeu de l’Union Bordeaux-Bègles n’est pas lui-même dans cette équipe de France. Il n’a pas la confiance des autres, n’est pas à l’aise et ça se sent, ça se voit... » a d’abord expliqué l’ex-international français dans les colonnes de Midi Olympique.

Antoine Dupont prend «plus de responsabilités qu’il ne le devrait»

« Dès lors qu’il enfile la tunique tricolore, Matthieu Jalibert ne pèse pas sur le jeu comme il le fait tous les week-ends en Gironde et à ses côtés, Antoine Dupont a tendance à surjouer et prendre plus de responsabilités qu’il ne le devrait. [...] Avant de donner les clés du camion à Matthieu Jalibert, Fabien Galthié aurait donc évidemment dû placer son numéro 10 dans des conditions psychologiques optimales et j’ai comme l’impression qu’il ne l’a pas fait » a ensuite ajouté Richard Dourthe.