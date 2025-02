Le rendez-vous pour consoler Antoine Dupont...

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une défaite amère face à l'Angleterre à Twickenham, le XV de France doit se remobiliser pour espérer décrocher une victoire au Tournoi des Six Nations. L'ancien international Pascal Papé insiste sur l'importance de ces moments décisifs pour préparer la Coupe du monde 2027. Le rendez-vous contre l'Italie sera crucial pour redonner espoir aux Bleus.

Le crunch face à l’Angleterre s’est mal passé pour Antoine Dupont et ses coéquipiers du XV de France. Une semaine après leur victoire contre le Pays de Galles, les Bleus ont connu une grande désillusion sur la pelouse de Twickenham alors que la victoire leur tendait pourtant les bras. C’est déjà la fin des espoirs de Grand Chelem, mais un très joli lot de consolation est encore possible avec une victoire au Tournoi des Six Nations. L’ancien international Pascal Papé appelle à la remobilisation pour les prochaines échéances.

Danse avec les Stars - TF1 : Antoine Dupont va remplacer Florent Manaudou !

➡️ https://t.co/WFL9zvavie pic.twitter.com/G0FQGBS559 — le10sport (@le10sport) February 12, 2025

« C’est une désillusion »

« Non, ce n’est pas une claque, c’est une désillusion. Encore une fois, on avait le niveau pour gagner là-bas. C’est un coup de frein sur le parcours qui mène à la prochaine Coupe du monde. Ce genre de match doit servir pour la suite. Et l’étape d’après, c’est l’Italie », confie Pascal Papé, interrogé par le Journal Du Dimanche.

« On a besoin de vivre de grands moments »

Le déplacement de l’autre côté des Alpes s’annonce décisif pour le XV de France, qui peut encore espérer remporter le Tournoi des Six Nations. Une étape cruciale en vue de la Coupe du monde 2027 aux yeux de Pascal Papé : « Ce n’est pas grave si ce n’est pas le Grand Chelem. Le plus important, c’est de gagner le tournoi. Dans notre construction pour aller chercher la Coupe du monde en 2027, on a besoin de vivre de grands moments. Est-ce qu’on se cache derrière un pourcentage de victoires ou est-ce qu’on gagne les matchs importants ? » Rendez-vous dès la semaine prochaine...