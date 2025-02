Antoine Dupont : Le bizutage pour faire plaisir au président !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 28 ans, Antoine Dupont est aujourd’hui le patron du XV de France. Capitaine de Fabien Galthié, le demi de mêlée compte 57 sélections avec les Bleus. Pour l’actuel joueur du Stade Toulousain, le 11 mars 2017 avec une rencontre face à l’Italie. Forcément, qui dit grande première, dit bizutage pour Dupont. Un moment sur lequel est revenu le principal intéressé.

Le 23 février prochain, le XV de France affrontera l’Italie dans le Tournoi des VI Nations. Et c’est lors de cette même affiche, dans la même compétition, qu’en 2017, Antoine Dupont faisait ses grands débuts avec les Bleus. Remplaçant au coup d’envoi, l’actuel capitaine de Fabien Galthié avait pu profiter de quelques minutes en fin de match, remplaçant Baptiste Serin au poste de demi de mêlée. Presque 8 plus tard, Antoine Dupont Dupont s’apprête à disputer son 58ème match avec le XV de France face à cette même Italie.

« C’était la chanson préférée du président »

Comme dans tous les sports, il est de tradition que les grandes premières soient accompagnées d’un bizutage. C’est ce qu’a vécu Antoine Dupont pour ses débuts avec le XV de France. Pour la BBC, le demi de mêlée du Stade Toulousain a raconté ce moment, avec un clin d’oeil pour le président de la FFR de l’époque, Bernard Laporte. « Est-ce que j’ai chanté une chanson après ma première sélection ? Oui, pas à ma première, mais ma deuxième. C’était lors du repas après le match. Ce n’était pas prévu, mais j’avais une grande bouche quand j’étais jeune. Donc les joueurs les plus âgés dans l’équipe m’ont mis sur la scène : « Tu vas chanter maintenant ». Qu’est-ce que j’ai chanté ? Siffler sur la colline. C’était la chanson préférée du président Bernard Laporte », a confié Antoine Dupont, le tout en chantonnant la chanson de Joe Dassin.

Trop de pression sur Dupont ?

Le bizutage est désormais bien loin pour Antoine Dupont, aujourd’hui patron du XV de France. Mais en attend-t-on trop de lui ? C’est ce que pensait récemment Guy Novès, qui expliquait alors : « Ça me fait penser à Mbappé il n'y a pas si longtemps. J'ai rarement vu un joueur du niveau d'Antoine. On attend qu'il soit le meilleur tout le temps. C'est un mal français. On pense qu'il va partir seul, qu'il va être un soutien défensif, un soutien offensif, qu'il ne fasse que des bonnes passes, qu'il ne loupe pas de réception ».