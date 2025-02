XV de France : «Sous l’emprise de drogues et d’alcool», Galthié choque !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 31 janvier dernier, le XV de France lançait son Tournoi des VI Nations avec une victoire face au Pays de Galles. A l’approche de cet événement, une grande interrogation entourait la liste des joueurs appelés par Fabien Galthié. Oscar Jégou et Hugo Auradou allaient-ils être appelés après la polémique de Mendoza ? La réponse a été oui. Alors que les deux joueurs figurent bien avec le XV de France, cela en choque plus d’un.

Au cours des derniers mois, le XV de France a été secoué par différentes polémiques. Ça avait notamment été le cas avec Oscar Jégou et Hugo Auradou, accusés de viol en marge de la tournée en Argentine. Alors que la justice argentine avait prononcé un non-lieu, les deux joueurs ont chacun retrouvé leur club respectif, mais également le XV de France. En effet, pour le Tournoi des VI Nations, Fabien Galthié a décidé de faire appel à eux. De quoi forcément déclencher une polémique.

« Qu’ils soient convoqués en équipe nationale, c’est choquant »

Pour France 3 Occitanie, c’est Chantal Lapuerta, présidente de l'association « Les Simones Veillent », qui s’est indignée de la sélection d’Oscar Jégou et Hugo Auradou avec le XV de France pour le Tournoi des VI Nations. Elle a ainsi expliqué : « Je trouve par exemple très problématique la sélection de Hugo Auradou et Oscar Jegou pour le Tournoi des Six Nations alors que leur affaire est encore en cours, puisqu’il y a appel. Qu’ils soient convoqués en équipe nationale, c’est choquant. Ces joueurs ont été reconnus comme étant sous l’emprise de drogues et d’alcool au moment des faits. Et pourtant, on les sélectionne ? On marche sur la tête ! Ce n’est pas ça, l’éthique du rugby ».

« Aujourd’hui, ce n’est plus possible de fermer les yeux »

« Quand j’ai vu Florian Grill, il était mal à l’aise, oui. Mais avec son directeur général, nous sommes tombés d’accord sur le fait qu’il serait intéressant d’intégrer dans le règlement du rugby français des sanctions transversales en cas de condamnation pour violences. Cela mettrait en place une véritable ligne rouge à ne pas franchir. Si les joueurs savaient qu’une condamnation peut réellement impacter leur carrière, ils réfléchiraient peut-être davantage à leurs actes. Aujourd’hui, ce n’est plus possible de fermer les yeux. Il faut que chacun prenne ses responsabilités », a-t-elle poursuivi sur cette affaire qui fait à nouveau parler au sein du XV de France.