Ntamack : Le mariage annoncé en Italie !

Après avoir perdu en Angleterre et vu les espoirs de Grand Chelem s’envoler, le XV de France va devoir relancer son Tournoi des VI Nations le 23 février prochain avec une rencontre en Italie. Pour ce rendez-vous, Fabien Galthié devra à nouveau se passer de Romain Ntamack, toujours suspendu. La question est encore et toujours de savoir comment remplacer le demi d’ouverture du Stade Toulousain et une idée lui a été soumise.

Lors du premier match du Tournoi des VI Nations, Romain Ntamack a été coupable d’un geste violent non maitrisé qui lui a valu par la même occasion un carton rouge. Suspendu pour plusieurs semaines, le demi d’ouverture du Stade Toulousain et du XV de France a ainsi manqué le choc face à l’Angleterre et il ne sera également pas là face à l’Italie. Lors du Crunch, c’’est Matthieu Jalibert qui avait remplacé Ntamack comme numéro 10. Qu’en sera-t-il face aux Italiens ? Le débat avec Thomas Ramos a à nouveau été ouvert.

« Plutôt que de renoncer, il faut les associer »

Matthieu Jalibert ou Thomas Ramos ? Tel est donc la question pour le demi d’ouverture du XV de France face à l’Italie. Fabien Galthié va devoir trancher, mais avant de décider, il ne manque pas d’être conseillé. Pour Midi Olympique, Benjamin Boyet a proposé une idée : les associer. « Le problème de choisir entre Matthieu Jalibert et Thomas Ramos à l’ouverture, c’est qu’il faut renoncer à l’un de ces deux joueurs et donc de sa compétence. A mon sens, la meilleure réponse que l’on peut donner c’est que plutôt de renoncer, il faut les associer », a-t-il commencé par expliquer.

« L’un des meilleurs ouvreurs français se nomme Thomas Ramos »

L’ancien demi d’ouverture du XV de France a ensuite ajouté sur ce débat entre Matthieu Jalibert et Thomas Ramos : « C’est ce qu’avait fait Fabien Galthié en Angleterre et c’est ce que je ferais. D’ailleurs le match lui a donné raison car je rappelle qu’avant la sortie de Jalibert, la France menait au score. On peut dire ce que l’on veut mais la réalité est là. Après, je ne peux pas m’empêcher de penser que l’un des meilleurs ouvreurs français se nomme Thomas Ramos et qu’on l’a vu lors du dernier Tournoi ou de la tournée de novembre. Car quand il joue, ça gagne. Ramos est déterminant depuis plusieurs matchs et depuis plusieurs mois, c’est une évidence. Les deux options sont donc bonnes et ne seront pas à critiquer »