XV de France : Alcool, Instagram... les dessous d’une soirée infernale !

Axel Cornic

Ecarté par le XV de France après la dernière tournée estivale en Argentine, Melvyn Jaminet s’est rendu coupable de propos ouvertement racistes dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Des mois après, l’arrière international de 25 ans est enfin sorti du silence pour s’expliquer dans une longue interview accordée à Rugbyrama.

Cadre du XV de France et considéré comme l’un des meilleurs arrières du Top 14, Melvyn Jaminet a vu sa vie basculer à cause d’une vidéo publiée sur Instagram. Il faut dire que les propos tenus dans cette vidéo sont très graves, puisqu’il a notamment déclaré : « Le premier Arabe que je croise, je lui mets un coup de casque ! ».

« La consommation d'alcool et la fatigue ont fait que j'ai totalement perdu le contrôle de moi-même »

Dans un entretien accordé à Rugbyrama, Jaminet est enfin sorti du silence concernant cette affaire qui continue de faire réagir. « La consommation d'alcool et la fatigue ont fait que j'ai totalement perdu le contrôle de moi-même, ce soir-là. Franchement, je regrette profondément ce qui s'est passé et surtout, les conséquences que mes actes ont eues sur mon entourage et moi-même » a déclaré l’international du XV de France.

« Au lieu de l'envoyer dans le cercle privé, le petit onglet "story publique" s’est activé »

« C’était une vidéo destinée à des copains, en privé. Je n’ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit ou de la rendre publique. Avec ces personnes, on a l'habitude d'avoir des relations très saines et respectueuses » a poursuivi Melvyn Jaminet, avec Rugbyrama qui précise que cet entretien s’est déroulé sous la surveillance de son club du RCT. « Au-delà des propos qui ont été prononcés dans le cadre de la vie privée, c'est aussi mon état, au moment des faits, que je condamne et regrette (…) Je n’étais pas moi-même ce soir-là. J'ai perdu le contrôle. A ce moment-là, au lieu de l'envoyer dans le cercle privé, le petit onglet "story publique" s’est activé ».