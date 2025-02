Fabien Galthié au bord de la rupture ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le XV de France, après une défaite amère contre l'Angleterre lors du Tournoi des Six Nations, voit son sélectionneur Fabien Galthié sous le feu des critiques. Bien que 72 % des Français continuent de le soutenir, la confiance s'effrite, avec une baisse notable de 11 points par rapport à 2023. Les prochaines rencontres seront cruciales pour éviter la rupture avec le public.

Le Tournoi des Six Nations avait parfaitement débuté, ou presque, pour le XV de France, avec une victoire éclatante face au Pays de Galles (43-0) en ouverture. Seule ombre au tableau, l’expulsion de Romain Ntamack, absent sur la pelouse de Twickenham pour le Crunch contre l’Angleterre. Une rencontre qui a tourné en faveur des locaux (26-25), succès décroché dans les dernières minutes de la partie. La déception était ainsi immense les Bleus, qui ont déjà dit adieu au Grand Chelem.

Antoine Dupont : Il réclame sa sortie du XV de France !

➡️ https://t.co/AAAzg3Wmnh pic.twitter.com/wlUI8vvDkC — le10sport (@le10sport) February 14, 2025

Le XV de France n’échappe pas aux critiques

Alors que des critiques se faisaient déjà entendre avant le début du Tournoi des Six Nations concernant le palmarès du XV de France, jugé insuffisant par certains en comparaison avec le niveau affiché par les joueurs de l’effectif, Antoine Dupont en tête, ce mauvais résultat s’expliquant notamment par de trop nombreuses erreurs techniques n’arrange rien, et cela se fait déjà ressentir auprès de l’opinion publique.

Fabien Galthié perd le soutien des Français

On apprend en effet dans un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL que Fabien Galthié est jugé responsable de la défaite en Angleterre. S’il conserve le soutien d’une majorité de Français, 72 % d’entre eux estimant qu’il est un bon entraîneur et 68 % qu’il est l’homme de la situation pour décrocher des titres, le sélectionneur tricolore perd néanmoins 11 points, 91 % de la population jugeant en 2023 que Galthié était le bon entraîneur pour diriger Antoine Dupont et ses coéquipiers. Le début de la fin pour celui qui est en poste depuis 2019 ? Sa tactique est en tout cas loin de convaincre les Français (62%), qui attendent une réaction en Italie (23 février) et surtout en Irlande (8 mars).