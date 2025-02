XV de France - Antoine Dupont : L’humiliation choc !

Pierrick Levallet

Comme le football avec FC 25, le rugby a aussi droit à son jeu vidéo. Nacon et Big Ant Studios ont sorti Rugby 25 ce jeudi, et certaines notes ont choqué les habitués de la licence. On peut notamment remarquer la faible évaluation du XV de France, malgré la présence d’Antoine Dupont, désigné comme le meilleur joueur du jeu.

Si le football possède sa simulation avec FC 25, le rugby a également droit à son jeu vidéo. Rugby 25, édité par Nacon et développé par Big Ant Studios, est disponible à la vente depuis ce jeudi. Les habitués de la licence vont donc pouvoir s’amuser avec un jeu flambant neuf, attendu depuis septembre 2023. Mais le lancement est plutôt chaotique pour Rugby 25, les critiques n’étant pas spécialement élogieuses. Les notes de certaines équipes ont d’ailleurs choqué les fans.

Résumé de #Rugby25



Galles = France < Italie

Plus de hors-jeu d’après World Rugby

Itoje l’arrière (15) du XV de la rose

Mi-temps à 40’ en pleine action

…



😂😂😂



Ceux qui développent ce jeu ne connaissent vraiment rien au rugby. pic.twitter.com/waalyxaCpB — Alexis  (@AlexisHRZS) February 15, 2025

Rugby 25 : Le XV de France derrière l'Italie, l'Écosse et le Pays de Galles

Dans Rugby 25, on peut notamment se rendre compte que le XV de France est l’équipe la moins bien notée du Tournoi des VI Nations. Les Bleus jouissent d’un très modeste 82 de général, malgré la présence d’Antoine Dupont, noté comme le meilleur joueur du jeu (91). Le XV de France a la même évaluation que le Pays de Galles, qu’il a pourtant écrasé 43-0 le 31 janvier dernier, et se retrouve moins bien classé que l’Italie et l’Écosse (83). Cela n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. « L’Italie, l’Écosse et le Pays de Galles devant nous, je hurle » peut-on lire sur X. « Ce jeu a été conçu par des gens qui ne connaissent pas le rugby. À défaut d’être irrespectueux, cela montre un travail pas sérieux » peste un autre tweetos. « Ils ont fumé quoi les gars ? » ou encore « Il y a un responsable du jeu qui a validé cette farce » s’insurgent d’autres.

Catastrophe commerciale en vue pour Rugby 25 ?

Si les points négatifs sont nombreux, Rugby 25 comporte tout de même quelques points positifs. Jamais un jeu de rugby n’aura été si complet. On peut compter 140 équipes nationales, 150 clubs, 11 championnats différents et un mode Carrière. Cela ne devrait toutefois pas garantir un succès commercial majeur, surtout que les graphismes ne sont pas à la pointe. Une demi-surprise, le rugby étant un sport complexe à adapter en jeu vidéo.