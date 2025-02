XV de France : Dupont va prendre la place de Galthié !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Face à l’Italie dimanche prochain, Antoine Dupont devrait dépasser son actuel entraîneur, Fabien Galthié, au classement du nombre de capitanats. Le joueur du Stade toulousain devrait porter le brassard pour la 26ème fois de sa carrière. Il demeure, tout de même, à distance respectable du leader, Thierry Dusautoir.

Antoine Dupont n’a pas tardé à retrouver ses bonnes habitudes avec le XV de France. Après sa médaille d’or aux derniers Jeux Olympiques de Paris, le demi de mêlée a retrouvé ses coéquipiers, son cocon, mais aussi son brassard de capitaine, qu’il avait cédé le temps du tournoi. Un choix fort de Fabien Galthié avec sa star.

Dupont, capitaine indiscutable

« J'ai échangé avec Fabien sur le capitanat. Mon point de vue était clair : je revenais dans cette équipe, j'étais à la disposition de l'équipe. Donc si le staff pensait que c'était la meilleure solution de me remettre le capitanat, je l’acceptais évidemment. Si leur solution avait été autre, je l'aurais accepté aussi. Dans cette équipe, il y a différents leaders et je ne pense pas que nous ayons un problème d'ego sur le capitanat. Dans tous les cas, nous donnerons le meilleur de nous même. Je me sens bien accompagné dans ce rôle-là » avait confié Dupont au moment de son retour.

Dupont va doubler Galthié

Le joueur du Stade toulousain conserve ce rôle lors de ce Tournoi des Six Nations, égalant même Fabien Galthié face à l’Angleterre le 8 février dernier. Les deux hommes sont actuellement à 25 capitanats, mais plus pour longtemps puisque Dupont devrait encore hériter de ce rôle face à l’Italie et s’installer, seul, à la septième classe du classement. Le joueur de 28 ans est devancé par Guilhem Guirado (33), Philippe Saint-André et Jean-Pierre Rives (34), Raphael Ibanez (41), Fabien Pelous (42) et par Thierry Dusautoir (56). Antoine Dupont a encore le temps d’améliorer sa marque.