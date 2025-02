Ntamack - Dupont : Malaise au XV de France !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Surpris par l'Angleterre à Twickenham le 8 février dernier dans un match frustrant, le XV de France doit désormais se concentrer sur le prochain match du Tournoi des 6 Nations face à l'Italie dimanche prochain. Au sein de l'équipe, la situation de Matthieu Jalibert interpelle car celui-ci aurait du mal à se libérer sur le terrain, la faute à Antoine Dupont. Le Bordelais va remplacer Romain Ntamack à cause de sa suspension et l'ambiance n'est pas la meilleure.

A moins d'une semaine du troisième match dans ce Tournoi des 6 Nations, la relation entre Antoine Dupont et Matthieu Jalibert fait encore parler. En effet les deux hommes devraient être encore associés sur le terrain pour affronter l'Italie même si Jalibert a été critiqué pour ses performances lors du match face à l'Angleterre. D'après Richard Dourthe, ancien arrière du XV de France, il ressent un malaise dans la sélection à l'heure actuelle et Antoine Dupont y est pour quelque chose.

Jalibert perdu dans le XV de France ?

Alors que Romain Ntamack manquera la prochaine rencontre à cause du carton rouge reçu contre le Pays de Galles, Matthieu Jalibert devra tenter de faire une meilleure impression s'il ne veut pas recevoir d'autres critiques. Mais pour lui la situation est difficile. « L’objet de ces quelques lignes n’est pas de taper gratuitement sur “Jalib”, un ouvreur qui serait incontournable dans la plupart des plus grandes sélections du circuit international. Mais quoi qu’on en pense, le meneur de jeu de l’Union Bordeaux-Bègles n’est pas lui-même dans cette équipe de France. Il n’a pas la confiance des autres, n’est pas à l’aise et ça se sent, ça se voit… » écrit Dourthe dans une chronique pour Midi Olympique.

Dupont responsable du malaise de Jalibert ?

Le joueur de 26 ans connaîtrait quelques difficultés avec son capitaine Antoine Dupont sur le terrain et il y a clairement un malaise dans leur relation. « Dès lors qu’il enfile la tunique tricolore, Matthieu Jalibert ne pèse pas sur le jeu comme il le fait tous les week-ends en Gironde et à ses côtés, Antoine Dupont a tendance à surjouer et prendre plus de responsabilités qu’il ne le devrait. [...] Avant de donner les clés du camion à Matthieu Jalibert, Fabien Galthié aurait donc évidemment dû placer son numéro 10 dans des conditions psychologiques optimales et j’ai comme l’impression qu’il ne l’a pas fait » poursuit Richard Dourthe.