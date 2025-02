Antoine Dupont, il est enfin accompagné !

Axel Cornic

La défaite face à l’Angleterre (26-25), devrait pousser Fabien Galthié à faire quelques changements au sein du XV de France. Ainsi, Damian Penaud pourrait notamment en faire les frais avec certains médias annonçant qu’il ne devrait même pas être dans le groupe, mais un grand retour semble également se dessiner... et ça ne devrait pas déplaire à Antoine Dupont.

Le XV de France a chuté de haut lors de la 2e journée du 6 Nations 2025, avec une défaite à Twickenham. Un revers qui a fait couler beaucoup d’encre et qui oblige désormais Fabien Galthié à gagner tous les matchs restants, en commençant par l’Italie ce dimanche. Et le sélectionneur semble nous réserver quelques surprises de taille...

Coup dur pour Galthié, un pote de Dupont lâche le XV de France

Un XV de France modifié pour affronter l’Italie ?

Ces derniers jours, certains médias comme L’Equipe ont expliqué que Galthié pourrait bien faire une petite folie en écartant Damien Penaud, deuxième meilleur marqueur de l’histoire du XV de France. Ce n’est pas tout puisque Matthieu Jalibert pourrait également sortir du groupe, avec Maxime Lucu en seul remplaçant des lignes arrière sur le banc, pour ce déplacement à Rome. De son côté, Midi Olympique donne une version totalement différente avec l’ouvreur de l’UBB qui garderait sa place, tandis que sur le banc on pourrait voir un ancien cadre revenir.

Fickou au secours de Dupont

Il s’agit de Gaël Fickou, qui n’a plus porté le maillot tricolore depuis deux mois. Ce retour pourrait être une excellente nouvelle pour Antoine Dupont, puisque le centre du Racing 92 est en quelque sorte son bras droit et le seconde souvent lors des discours dans le vestiaire. Cela a notamment été le cas à la mi-temps du test-match face à la Nouvelle-Zélande (30-29), en novembre dernier ! Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de la FFR, on le voyait prendre la suite de son capitaine pour remotiver ses coéquipiers, alors que les Bleus étaient mal en point à ce moment-là.