Dupont - Ntamack : Un affrontement exceptionnel au XV de France ?

Le XV de France d’Antoine Dupont et de Romain Ntamack pourrait bien participer à une affiche de gala. 36 ans après leur dernière rencontre face aux Bleus, les Lions Britanniques pourraient être de retour avec des discussions qui tourneraient autour d’une rencontre au Stade de France, probablement pour 2027.

Si on n’est pas près de voir le Tournoi des 6 Nations s’ouvrir à d’autres équipes, le rugby pourrait beaucoup évoluer dans les prochaines années. Car dans quelques jours se tiendra à Londres une rencontre très importante avec les différentes fédérations mondiales qui pourraient discuter de projets inédits. C’est notamment le cas pour la France, avec un match légendaire qui pourrait faire son retour.

Les Lions Britanniques face au XV de France ?

D’après les informations de Rugbyrama, la Fédération française de rugby se serait rapprochée de ce qu’on appelle les Home Unions, soit les fédérations britanniques et celle irlandaise. Les deux parties auraient vraisemblablement évoqué la possibilité d’organiser une rencontre entre le XV de France et les Lions britanniques, équipe qui réunit tous les quatre ans les meilleurs Anglais, Gallois, Ecossais et Irlandais. Elle pourrait se tenir au Stade de France en 2027, soit 36 après le dernier match opposant les deux équipes, avec des gros enjeux certes sportifs... mais surtout économiques.

Une première depuis 1989

Habituellement, les Lions britanniques ont plutôt vocation à organiser des tournées dans l’hémisphère sud, tous les quatre ans. Cet été par exemple ce sera en Australie, avec trois test-matchs contre les Wallabies et cinq contre des équipes du Super Rugby. Si ce projet se concrétise donc, ce sera la première fois depuis 1989 que les Lions britanniques affronteront le XV de France. A l’époque, l’équipe menée notamment par Gavin Hastings avait remporté une victoire sur la pelouse du Parc des Princes face aux Bleus de Philippe Sella ou encore de Serge Blanco (27-26)