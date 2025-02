Angèle avec Antoine Dupont : La folle révélation !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent au Stade de France pour la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont avait vu la chanteuse Angèle lui succéder quelques minutes plus tard dans l’enceinte de Saint-Denis pour une reprise du titre « Nightcall » de Kavinsky qui a rencontré un grand succès. Mais la chanteuse belge n’était pas le choix initial comme l’a révélé le DJ.

L’été dernier, les Français ont vécu au rythme des Jeux olympiques de Paris 2024. Deux semaines de folie qui se sont achevées par une cérémonie de clôture flamboyante, non pas sur la Seine comme pour l’ouverture, mais au Stade de France, toujours sous la houlette de Thomas Jolly. Pour l’occasion, Antoine Dupont avait été choisi pour être le porte-drapeau de la délégation tricolore quelques jours après avoir remporté la première médaille d’or française avec son équipe en rugby à 7, accompagné de la cycliste Pauline Ferrand-Prévot.

Le show Kavinsky après le duo Dupont/Ferrand-Prévot

Le même soir, plusieurs artistes se sont produits sur scène, à l’instar d’Angèle pour une reprise du titre « Nightcall » de Kavinsky. Une nouvelle version sur laquelle figure également le groupe Phoenix qui a remporté un grand succès, et pourtant, la chanteuse belge n’était pas imaginée pour le morceau.

« Pour être très honnête, je ne connaissais pas les chansons d’Angèle »

Interrogé par Le Parisien, le musicien est revenu sur la genèse du projet et révèle qu’Angèle n’était pas prévue initialement pour participer à l’événement avec Antoine Dupont et les autres sportifs sur place. « J’ai fait un remplacement aux JO. Thomas Mars, des Phoenix, m’a appelé deux ou trois semaines avant le début du truc : « Eh Vinco, ça te dirait de faire ça ? » On a mis tout en place à la va-vite. Thomas m’a demandé qui je voulais comme voix. On a eu des refus, des indisponibilités, j’aurais adoré Billie Eilish, qui avait déclaré dans une émission qu’elle emmènerait « Nightcall » sur une île déserte. Mais elle chantait en parallèle à Los Angeles », confie Kavinsky.

Une indisponibilité qui profite alors à Angèle, pas loin d’être une inconnue pour l’artiste ! « Pour être très honnête, je ne connaissais pas ses chansons, reconnaît-il, mais je la trouvais très fraîche. Ça me semblait génial, j’ai dit banco. On a tout réenregistré très vite à Paris, j’ai fait les voix originales de Sébastien Tellier, ça m’a fait marrer. Et puis Angèle a fait le show ! »